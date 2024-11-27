Ozon протестирует продажи страховок для физлиц через ПВЗ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Ozon запустил пилот по оформлению страховых продуктов для физлиц через пункты выдачи заказов (ПВЗ). Сейчас через Ozon можно застраховать ребенка и квартиру, вскоре появятся и другие виды страхования, сообщает сайт "Ozon Страхования".

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon, в пилотном проекте будет участвовать около 150 ПВЗ в нескольких городах России.

"Мы оцениваем спрос и удобство предложения для клиентов. В случае успеха в 2025 году планируем масштабирование проекта с теми партнерами, которые захотят принять в нем участие", - добавили в Ozon.

Оформить страховку можно через сотрудника ПВЗ или через QR-код на объявлении "Ozon Страхования", размещенном также в ПВЗ. Для владельцев ПВЗ предоставление услуг по реализации страховых продуктов - добровольно и дополнительно оплачивается компанией.

Непосредственно оформление полиса осуществляется на сайте "Ozon Страхования", после оплаты полис приходит напрямую от страховой. В объявлении "Ozon Страхования" говорится, что стоимость страховки составляет "как у страховой или ниже".

По данным источника, знакомого с деталями проекта, партнерами Ozon в сфере страхования являются "Ингосстрах", ВСК и "Зетта Страхование".

Ozon работает в сфере страхования по модели White Label (создание страховых продуктов по заказу "Ozon Страхования" на базе лицензий существующих страховых компаний). О запуске нового направления "Ozon Страхование" стало известно в марте 2024 года, изначально компания предоставляла услуги только для корпоративных партнеров. "Ozon Страхование" развивается в рамках финтех-направления Ozon.