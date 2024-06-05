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Brent подорожала до $77,8 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту днем в среду после снижения в течение пяти предыдущих сессий.

К 14:25 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,36%), до $77,8 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,34%), до $73,5 за баррель.

Накануне цена Brent упала на 1,1%, WTI - на 1,3%.

Оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 31 мая, на 4,05 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 4,03 млн баррелей, дистиллятов - на 1,78 млн баррелей.

Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют, что они укажут на сокращение запасов нефти на 2,8 млн баррелей, рост резервов бензина - на 600 тысяч баррелей, дистиллятов - на 700 тысяч баррелей.

Участники рынка также продолжают оценивать решение ОПЕК+ продлить квоты по добыче сразу на весь следующий год и начать постепенную отмену дополнительных ограничений в 2,2 млн баррелей в сутки начиная с октября.

"Рынок разочарован тем, что ОПЕК+ будет постепенно отменять сокращения добычи, но важно помнить, что процесс начнется только в октябре. Мы все еще ждем дефицита на рынке нефти в третьем квартале и полагаем, что падение цен было чрезмерным", - написали аналитики ING Уоррен Паттерсон и Эва Мэнти.

API Brent WTI ОПЕК США Минэнерго
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