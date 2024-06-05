Источники сообщили о мировом соглашении ФАС и ММК по "делу металлургов"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласовали мировое соглашение по "делу металлургов". Об этом сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ходом разбирательства.

По словам собеседников агентства, договоренности были достигнуты накануне.

Весной мировую с ФАС заключила "Северсталь", а 27 мая Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору компании и регулятора.

Как сообщалось, ФАС в феврале 2022 года признала "Северсталь", НЛМК и ММК нарушившими антимонопольное законодательство. Ведомство сочло, что компании установили и поддерживали монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов. ММК был назначен штраф 8 млрд рублей, НЛМК – 6,4 млрд рублей, "Северстали" – 8,7 млрд рублей.

"Северсталь" в рамках мирового соглашения с ФАС должна заплатить штраф в размере около 900 млн рублей. При корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи г/к проката в 2021 году, рассказывали ранее источники. Компания также частично выполнила выданные ранее службой предписания – в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката.

По словам источников "Интерфакса", условия мирового соглашения с ММК в целом идентичны.

В среду, 5 июня, Арбитражный суд Москвы на закрытом заседании должен рассмотреть дело по заявлению ММК к ФАС о признании незаконным решения и отмене предписания и постановления ведомства по "делу металлургов".