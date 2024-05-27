Суд утвердил мировое соглашение ФАС и "Северстали" по делу металлургов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение по спору "Северстали" и Федеральной антимонопольной службы, говорится в картотеке суда.

В феврале 2022 года ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Ведомство установило, что "Северсталь", наряду с "Новолипецким металлургическим комбинатом" (НЛМК) и "Магнитогорским металлургическим комбинатом" (ММК), установила и поддерживала монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке. Рост цен на горячекатаный прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов.

В качестве третьих лиц по делу об оспаривании решения ФАС были привлечены "Роснефть", СК "Звезда" "Газпром", а также НЛМК и ММК.

Как сообщалось со ссылкой на источники, "Северсталь" в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой по "делу металлургов" может заплатить штраф в размере около 900 млн рублей. При корректировке размера штрафа в рамках договора между компанией и ведомством для расчета была взята за основу более низкая планка процента выручки от продажи г/к проката в 2021 году. В январе Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении "Северстали" по "делу металлургов", компания подала апелляцию.

"Северсталь" также частично выполнила выданные ранее службой предписания - в частности, разработала и представила ФАС торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. В этом документе зафиксированы принципы формирования цен на внутреннем рынке на данный вид продукции и основы взаимодействия с покупателями - заключение договоров, рассмотрение заявок, условия поставок и т.д, сообщалось ранее.