Головная компания группы "ЕвроХим" назначила нового CEO

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - CEO головной структуры группы "ЕвроХим" - Eurochem Group AG - назначен Марк Хехлер, сообщила компания.

Он обладает более чем 20-тилетним международным опытом в отрасли удобрений, в том числе в течение последних пяти лет возглавляет регион Европа в "ЕвроХиме".

В должности CEO Хехлер сменит Самира Брихо, который работает в "ЕвроХиме" с февраля 2018 года и занимал пост CEO Eurochem Group AG с августа 2022 года. Брихо продолжит работу в качестве председателя совета директоров.