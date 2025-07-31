"ЕвроХим" проиграл иск к Societe Generale и ING Bank о гарантиях по проекту в Кингисеппе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона отказал "ЕвроХиму" в иске против Societe Generale и ING Bank о выплатах по гарантиям, выданным для проекта завода удобрений в Кингисеппе - "ЕвроХим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2).

Общая сумма гарантий, выданных банками по этому проекту в 2020-2021 годах, превышала 280 млн евро (банки должны выплатить их заказчику при нарушении EPC-подрядчиком - итальянской Maire Tecnimont - условий контракта). Однако, когда в 2022 году Tecnimont приостановила исполнение контрактных обязательств, банки отказали группе "ЕвроХим" в выплатах, поясняя, что это приведет к нарушению санкций (основатель "ЕвроХима" Андрей Мельниченко был включен в санкционный список ЕС в марте 2022 года, его супруга Александра - в июне 2022 года).

После этого оператор проекта - ООО "ЕвроХим Северо-Запад-2" - подал иск к банкам, стремясь добиться выплаты 212 млн евро. Компания отмечала, что ни она сама, ни банк, на счет в котором должны поступить средства, не подпадают под санкции ЕС.

Суд Лондона спустя почти 3 года после начала разбирательства встал на сторону ответчиков. Он постановил, что Андрей Мельниченко "де факто контролирует "ЕвроХим Северо-Запад-2" и его активы, включая банковские гарантии", а значит, банки "не имеют права исполнять обязательства по гарантиям и осуществлять выплаты".

Как сообщалось, "ЕвроХим" и Tecnimont летом 2020 года заключили контракты на строительство в Кингисеппе завода мощностью 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Согласно отчету итальянской компании, общая сумма соглашений составляла 823,4 млн евро и $212,4 млн, а завершить работы планировалось в августе 2023 года.

В мае 2022 года Tecnimont уведомила "ЕвроХим" о приостановке исполнения контрактных обязательств по проекту. По версии подрядчика, это было связано с невозможностью выполнения работ из-за прекращения поставок импортных материалов и оборудования на фоне санкций. В августе того же года "ЕвроХим" уведомил Tecnimont о расторжении контрактов по проекту в связи с их невыполнением. Стороны в настоящее время продолжают разбирательство в международном арбитраже.

Основатель "ЕвроХима" Андрей Мельниченко в марте 2022 года подпал под санкции Евросоюза, после чего перестал быть бенефициаром компании и покинул ее совет директоров. Новым бенефициаром траста Firstline Trust, который через цепочку кипрских компаний владеет головной компанией группы "ЕвроХим", стала жена Мельниченко Александра.