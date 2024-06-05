Цены на бензин в РФ с 28 мая по 3 июня выросли на 0,26% после 0,11% неделей ранее

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 28 мая по 3 июня выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,26% после того, как росли на 0,11% с 21 по 27 мая, на 0,12% с 14 по 20 мая, на 0,07% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,8% при общей инфляции 3,13%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 июня составляла 55,37 руб. (на 27 мая – 55,23 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 51,13 руб. (50,99 руб.), АИ-95 – 55,98 руб. (55,85 руб.), АИ-98 – 69,96 руб. (69,78 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 28 мая по 3 июня ускорили рост до 0,16% после повышения на 0,09% с 21 по 27 мая, на 0,1% с 14 по 20 мая, на 0,02% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая. Средняя цена ДТ в стране на 3 июня составила 65,43 руб. за литр (на 27 мая - 65,33 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).