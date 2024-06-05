Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Цены на бензин в РФ с 28 мая по 3 июня выросли на 0,26% после 0,11% неделей ранее

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 28 мая по 3 июня выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,26% после того, как росли на 0,11% с 21 по 27 мая, на 0,12% с 14 по 20 мая, на 0,07% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 1,8% при общей инфляции 3,13%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 3 июня составляла 55,37 руб. (на 27 мая – 55,23 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 51,13 руб. (50,99 руб.), АИ-95 – 55,98 руб. (55,85 руб.), АИ-98 – 69,96 руб. (69,78 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 28 мая по 3 июня ускорили рост до 0,16% после повышения на 0,09% с 21 по 27 мая, на 0,1% с 14 по 20 мая, на 0,02% - с 7 по 13 мая и на 0,03% - с 3 по 6 мая. Средняя цена ДТ в стране на 3 июня составила 65,43 руб. за литр (на 27 мая - 65,33 руб.).

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Безработица в апреле обновила исторический минимум, опустившись до 2,6%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%

Минэкономразвития оценило рост ВВП в апреле в 4,4%, за январь-апрель – в 5,1%

Зарплаты в РФ в марте выросли на 12,9% в реальном выражении

Инфляция в РФ с 28 мая по 3 июня составила 0,17%, в годовом выражении держится выше 8,1%

ПМЭФ-2024

"АвтоВАЗ" повысил план производства и продаж в РФ на 2024 год в пределах 5-10%

"АвтоВАЗ" повысил план производства и продаж в РФ на 2024 год в пределах 5-10%

ФАС согласовала покупку Шишкаревым порта Корсаков на Сахалине

ПМЭФ-2024

Средняя цена ночи в отелях 5* Петербурга во время ПМЭФ составила 157 тыс. рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });