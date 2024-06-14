Цены на бензин в России с 4 по 10 июня выросли на 0,22% после 0,26% неделей ранее

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В России с 4 по 10 июня потребительские цены на бензин выросли на 0,22% после повышения на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщил Росстат.

С начала года цены на бензин поднялись на 2,07% при общей инфляции 3,42%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 10 июня составляла 55,5 рубля (на 3 июня - 55,37 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 51,24 рубля (51,13 рубля), АИ-95 - 56,11 рубля (55,98 рубля), АИ-98 - 70,13 руб. (69,96 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо в стране с 4 по 10 июня замедлили рост до 0,12% после повышения на 0,16% с 28 мая по 3 июня. Средняя цена ДТ в стране на 10 июня составила 65,51 рубля за литр (на 3 июня - 65,43 рубля).

В 2023 году потребительские цены на бензин в стране выросли на 7,23%, чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).