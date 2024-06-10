Сальдо торгового баланса РФ за январь-апрель выросло на 18,8%, до $50,5 млрд

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило $50,5 млрд, следует из опубликованных в понедельник данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту.

В том числе экспорт товаров из РФ, по данным ФТС, в январе-апреле 2024 года снизился в годовом выражении на 0,3% - до $135,1 млрд, импорт сократился на 9,1%, до $84,6 млрд.

За январь-апрель 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $42,5 млрд, в том числе экспорт - $135,5 млрд, импорт - $93,0 млрд.

Экспорт товаров из РФ в Европу за январь-апрель 2024 года составил $21,0 млрд, сократившись на 39,7%, в Азию - $101,4 млрд, увеличившись на 11,1%, в Африку - $7,8 млрд, увеличившись на $32,2%, в Америку - $4,8 млрд, увеличившись на 39,6%.

Импорт в РФ из Европы за январь-апрель 2024 года составил $22,2 млрд, сократившись на 19,2%, из Азии - $56,5 млрд, снизившись на 3,6%, из Африки - $1,1 млрд, сократившись на 4,5%, из Америки - $4,5 млрд, сократившись на 18,9%.

Экспорт из РФ минеральной продукции за январь-апрель 2024 года составил $84,7 млрд, увеличившись на 2,6%, металлов и изделий из них - $17,7 млрд, сократившись на 4,4%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $14,2 млрд, сократившись на 4,8%.

Импорт в РФ за январь-апрель 2024 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $42,8 млрд, снизившись на 4,2%, продукции химической промышленности - $16,0 млрд, сократившись на 19,8%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $11,5 млрд, сократившись на 8,6%.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).