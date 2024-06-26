Инвесткомпания MNC улучшила заявку на покупку Vista до $3,2 млрд

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания MNC Capital Partners улучшила цену предложения о покупке производителя стрелкового оружия и товаров для отдыха на открытом воздухе Vista Outdoor Inc. до $3,2 млрд, говорится в пресс-релизе MNC.

Ранее MNC предлагала около $3 млрд. Стоимость сделки в расчете на акцию повышена до $42 с $39,5. Поднимать ее дальше претендент не планирует.

Инвесткомпания полагает, что окончательное соглашение о слиянии может быть подписано в ближайшие дни.

При этом на следующей неделе запланировано голосование акционеров Vista по вопросу продажи дочерней The Kinetic Group – сегмента стрелкового оружия – чешскому промышленному холдингу Czechoslovak Group a.s. (CSG). Эту сделку уже одобрил Комитет по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах (CFIUS).

На прошлой неделе CSG улучшила предложение по покупке Kinetic до $2 млрд с $1,96 млрд.

Представители Республиканской партии ранее заявляли, что CSG как иностранный поставщик боеприпасов в период их дефицита представляет угрозу национальной безопасности США.

MNC считает, что продажа ей Vista соответствует интересам национальной безопасности, а также акционеров и сотрудников.

Акции Vista подскочили в цене в ходе предварительных торгов в среду на 9,4% до $36,94 за штуку.

Компания известна как производитель винтовок Remington. Сегмент стрелкового оружия также включает такие бренды, как CCI, Federal, HEVI-Shot и Speer, кроме того, у компании есть бренды в сегменте продукции для отдыха на открытом воздухе – Fox, Bell, Giro, CamelBak, Camp Chef, Bushnell, Simms Fishing, Foresight Sports и Bushnell Golf.