Индекс МосБиржи упал ниже 3200 пунктов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, вечером в понедельник упал ниже рубежа 3200 пунктов, растеряв почти весь прирост минувшей пятницы, подогретый решением ЦБ РФ оставить ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых.

К 18:13 в понедельник индекс МосБиржи составил 3199,1 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1135,3 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,6%.

Доллар в понедельник упал до 88,75 рубля (-0,6 рубля).

В лидерах снижения среди индексных бумаг выступают акции ПАО "Группа Позитив" (-3,6%), ГК "Самолет" (-3,4%), "ММК" (-2,7%), "Газпрома" (-2,3%), АФК "Система" (-2,3%), "Магнита" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:13 составил 61,73 млрд рублей (из них 6,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,86 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,9 млрд рублей на расписки OZON).