Выручка смоленской "дочки" "АЛРОСА" в 2023 году составила 3 млрд рублей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Выручка АО "Производственное объединение "Кристалл" (Смоленская область, входит в группу "АЛРОСА") по итогам 2023 года составила около 3 млрд рублей, заявил "Интерфаксу" губернатор Смоленской области Василий Анохин на ПМЭФ-2024.

По его словам, завод обеспечен сырьем на 100%.

"Сегодня на смоленской площадке трудятся 1 151 человек. Все производственные мощности работают в полную силу. Выручка предприятия составила по итогам 2023 года около 3 млрд рублей. На предприятии продолжается реализация мероприятий по оптимизации, направленных на повышение качества, эффективности и снижение себестоимости обработки алмазного сырья, увеличение гибкости и ритмичности производства. "Кристалл" реализует инвестиционную программу, направленную на переоснащение производства высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением, совершенствует IT-инфраструктуру" - сказал он.

Анохин отметил, что все перечисленные меры позволяют поддерживать операционную деятельность производственного объединения и из года в год увеличивать объемы переработки алмазного сырья.

"Конечно, введение ограничений со стороны недружественных стран в отношении нашего государства затронуло практически все сферы деятельности, в том числе и отрасль алмазообработки. В частности, в этом году большая часть продукции будет ориентирована на внутренний рынок ювелирных изделий, который динамично развивается и испытывает необходимость в выпуске большего количества бриллиантов", - добавил губернатор.

Последний раз смоленский "Кристалл" раскрывал отчетность в 2021 году. Тогда выручка предприятия составила 1,57 млрд рублей, чистая прибыль - 263,4 млн рублей.

В 2021 году "АЛРОСА" объединила все принадлежащие компании гранильные активы в единый производственный комплекс.

"АЛРОСА" консолидирует на базе АО "ПО "Кристалл" все свои гранильные мощности: это филиал "Бриллианты АЛРОСА" (Москва) и филиал в Барнауле. В совокупности на их долю приходится более половины всей российской огранки. В выручке группы "АЛРОСА" на бриллианты приходится около 2%.