"АЛРОСА" за 9 месяцев снизила выручку по РСБУ на 30%, чистую прибыль - в 3 раза
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по итогам девяти месяцев 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ более чем в три раза, до 28,3 млрд рублей.
Согласно отчетности компании, выручка снизилась на 30%, до 166 млрд рублей, себестоимость - на 14%, до 112,4 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают, в том числе, например, курсовые разницы) составили 19 млрд рублей.
Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млрд рублей:
|Показатель
|9 мес. 2024
|9 мес. 2023
|Динамика
|Выручка
|166 015
|237 163
|-30%
|Себестоимость продаж
|(112 426)
|(130 352)
|-14%
|Валовая прибыль
|53 589
|106 811
|-50%
|Коммерческие и управленческие расходы
|(20 842)
|(12 438)
|68%
|Прибыль от продаж
|32 747
|94 374
|-65%
|Прочие доходы (расходы), нетто
|(18 996)
|(3 438)
|453%
|Прибыль до налогообложения
|32 546
|107 378
|-70%
|Чистая прибыль
|28 262
|87 863
|-68%