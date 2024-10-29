"АЛРОСА" за 9 месяцев снизила выручку по РСБУ на 30%, чистую прибыль - в 3 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по итогам девяти месяцев 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ более чем в три раза, до 28,3 млрд рублей.

Согласно отчетности компании, выручка снизилась на 30%, до 166 млрд рублей, себестоимость - на 14%, до 112,4 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают, в том числе, например, курсовые разницы) составили 19 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млрд рублей: