Поиск

"АЛРОСА" за 9 месяцев снизила выручку по РСБУ на 30%, чистую прибыль - в 3 раза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" по итогам девяти месяцев 2024 года снизила чистую прибыль по РСБУ более чем в три раза, до 28,3 млрд рублей.

Согласно отчетности компании, выручка снизилась на 30%, до 166 млрд рублей, себестоимость - на 14%, до 112,4 млрд рублей. Прочие расходы компании (включают, в том числе, например, курсовые разницы) составили 19 млрд рублей.

Основные финпоказатели ПАО АК "АЛРОСА" по РСБУ, млрд рублей:

Показатель 9 мес. 2024 9 мес. 2023 Динамика
Выручка 166 015 237 163 -30%
Себестоимость продаж (112 426) (130 352) -14%
Валовая прибыль 53 589 106 811 -50%
Коммерческие и управленческие расходы (20 842) (12 438) 68%
Прибыль от продаж 32 747 94 374 -65%
Прочие доходы (расходы), нетто (18 996) (3 438) 453%
Прибыль до налогообложения 32 546 107 378 -70%
Чистая прибыль 28 262 87 863 -68%

АЛРОСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы

Выручка McDonald's в III квартале превзошла прогнозы

CEO "Северстали" допустил спад потребления стали в России в 2024 году на 5-7%

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей

"Яндекс" в III квартале нарастил выручку на 36%, до 276,8 млрд рублей

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Рынки акций Европы начали неделю с позитивным настроем

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Citi понизил краткосрочный прогноз цены нефти Brent до $70 с $74 за баррель

Турция в августе сконцентрировалась на закачке газа в ПХГ

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября

Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, минимума с 13 сентября
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });