Аналитики не ждут влияния на финпоказатели "Мосбиржи" от прекращения торгов долларами и евро

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" может потерять 5-11% комиссионных доходов из-за прекращения торгов долларами и евро в связи с американскими санкциями, считают аналитики.

Комиссионный доход "Мосбиржи" на валютном рынке в первом квартале 2024 года составил 1,9 млрд рублей - это 13,3% от всего комиссионного дохода и 5,7% от общей выручки, напоминает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. В структуре торгов на евро и доллар США в последние месяцы приходилось менее 40%, отмечает эксперт.

"С точки зрения влияния санкций на объем торгов "Мосбиржи" мы видим негативный эффект только на валютном рынке, который составляет до 25% объемов торгов в целом и до 13% в комиссиях биржи. При этом на валютном рынке, по нашим оценкам, до трети объемов торгов будут выпадать из-за введения санкций, что с точки зрения комиссионных доходов оказывает влияние до 5% в выпадении доходов и до нескольких процентных пунктов выручки, примерно до трех", - полагает старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Елена Царева.

Аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" считают, что санкции могут снизить комиссионный доход "Мосбиржи" в 2024 году на 8-11% за счет валютного рынка, но основной бизнес биржи не пострадает.

"В первом приближении (если предположить, что на биржевые торги на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов приходится минимальная доля инструментов в долларах США и евро) объявленная приостановка может привести к временному выпадению до 6% комиссионных доходов", - пишут в обзоре аналитики "Ренессанс капитала".

"Мосбиржа" может потерять относительно небольшие суммы комиссионного дохода - 5-10%, полагают аналитики "Солид брокера". "Считаем, что реакция рынка чересчур эмоциональная. Мы подтверждаем целевую цену "Мосбиржи" на уровне 280 рублей на горизонте 12 месяцев", - отмечают они.

"Думаю, что приостановки торгов другими валютами, прежде всего юанем, все же не произойдет. Но даже в худшем случае влияние на финпоказатели Мосбиржи, по всей вероятности, будет весьма умеренным", - прогнозирует Додонов из "Финама".

Во втором квартале 2024 года эффект на финансовые показатели будет минимальным - порядка 1% комиссионных доходов, добавляют аналитики "Ренессанс капитала".

Ограничения не сильно отразятся на результатах торговой площадки, соглашаются аналитики "Альфа-Инвестиций", не приводя конкретных цифр.

Согласно отчету "Мосбиржи" по МСФО, ее комиссионные доходы за первый квартал 2024 года составили 14,5 млрд рублей, из них от организации торгов на валютном рынке - 1,9 млрд рублей. Чистая прибыль при этом выросла на 35%, до 19,355 млрд рублей.

"Мосбиржа" 12 июня попала под санкции Минфина США.

Вскоре после этого биржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Как пояснили в Банке России, прекращение торгов евро связано с тем, что страны Евросоюза также соблюдают американские санкции. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ. В четверг Банк России сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом для сокращения рисков.