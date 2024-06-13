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Рубль днем стабилизировался в паре с юанем после роста волатильности из-за санкций

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Рубль стабилизировался в паре с китайским юанем в ходе дневных торгов в четверг после роста волатильности в первые минуты сессии. Так, при открытии торгов на фоне новых антироссийских санкций пара "юань-рубль" сначала выросла до отметки 12,49 руб. впервые с 12 мая 2024 года, а затем упала ниже 12 руб. впервые с 29 июня 2023 года.

Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня из-за новых санкций США. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Курс юаня составил 12,05 руб. в 15:00, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Контракт USDRUBF опустился на 0,49%, до 88,85 руб. за доллар, контракт EURRUBF упал на 1,1%, до 94,83 руб. за евро.

рубль юань
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