Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (просела нефть, растут металлы), инвесторы продолжат оценивать введенный на неделе новый пакет антироссийских санкций Запада. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%, в лидерах отката выступают акции МосБиржи (-3,9%) после отсечки годовых дивидендов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3169,11 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1131,8 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,7%.

Акции Московской биржи подешевели до 234,77 рубля (-3,9%, выплаты - 17,35 рубля на бумагу).

Также просели акции Polymetal (-1,7%), "Яндекса" (-1,2%), "Татнефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,5%), "РусГидро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "Северстали" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "ТКС Холдинг" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), бумаги "Газпрома" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" упали после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Урал" (-15,5%, до 0,53 рубля). Выплаты дивидендов за 2023 год составят 0,0544 рубля, за I квартал 2024 года - 0,0384 рубля на акцию.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", накануне инвесторы полностью выкупили просадку на российском рынке после обвального падения индексов на старте торгов. Банк России теперь устанавливает курсы доллара США и евро на основе внебиржевых торгов; регулятор считает, что данные внебиржевого рынка "репрезентативны" для определения текущего курса.

В пятницу последний день для покупки акций "ЭсЭфАй" и ПАО "Артген" перед закрытием реестров под дивиденды за 2023 год (выплаты 20,6 руб. и 1,2 руб. на акцию соответственно). Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен за май, а Банк России - оценку платежного баланса за январь-май 2024 года. Как известно, именно внешнеторговые показатели страны являются ключевыми индикаторами в формировании курса рубля, напомнили эксперты "Цифра брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, несмотря на ощутимый отскок рынка акций РФ накануне с локальных минимумов, говорить о начале полноценного растущего тренда нельзя.

"Допускаем еще небольшой рост котировок акций, после чего последует широкий боковик. Лучшую динамику в секторе в четверг показали акции "Русала", также неплохо подросли акции "Газпрома", которые меньше чем за месяц потеряли в цене 25%. Видя почти отвесное падение бумаг концерна, вероятно, большинство тех инвесторов, кто хотел закрыть позиции, уже сделал это", - отмечает аналитик.

В США в четверг снизился индекс акций Dow Jones (-0,2%), при этом обновили рекорды 4-й день подряд S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,3%). Инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы и свежие статданные.

Федрезерв днем ранее сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В заявлении американского ЦБ был отмечен "умеренный дальнейший прогресс" в движении инфляции к целевому показателю в 2%. Между тем, медианный прогноз руководителей ФРС теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь на 25 базисных пунктов в 2024 году, в то время как в марте ожидалось снижение на 75 б.п.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 13 тыс. и составило 242 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда. Это максимальный уровень с августа 2023 года. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 4 тыс., по данным Trading Economics.

Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 2,2% в годовом выражении, сообщило также Минтруда. Согласно пересмотренным данным, в апреле они увеличились на 2,3%, а не 2,2%, как сообщалось ранее. Эксперты ожидали ускорения темпов подъема до 2,5% в прошлом месяце.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне - в диапазоне 0-0,1% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков и экономистов. Также ЦБ заявил, что продолжит выкуп государственных облигаций в объеме около 6 трлн иен ($38 млрд) в месяц. При этом в июле он объявит планы в отношении своих шагов по снижению размеров выкупа.

Экспортные цены в Южной Корее в мае взлетели на 7,5% в годовом выражении, что стало самым значительным приростом с ноября 2022 года, сообщил Банк Кореи в пятницу. Импортные цены увеличились на 4,6% - максимум с декабря 2022 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после роста в предыдущие дни, неделя завершается в "плюсе".

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $82,53 за баррель (-0,3% и +0,2% накануне), июльская цена WTI - $78,29 за баррель (-0,4% и +0,2% в четверг).

По итогам текущей недели цены на нефть прибавляют более 3% на фоне прогнозов стабильного спроса на топливо в мире, пишет Trading Economics.

Ранее на этой неделе Минэнерго США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тыс. б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тыс. б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.