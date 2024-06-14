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Границы порта Усть-Луга расширили для новых объектов инфраструктуры

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Морской порт Усть-Луга в Ленинградской области будет расширен за счет дополнительных земельных участков и участков акватории, сообщается на сайте правительства РФ.

"На обновленной территории порта будут построены объекты инфраструктуры для обеспечения деятельности универсального морского терминала мощностью 13 млн тонн грузов в год", - говорится в сообщении.

Помимо этого, на обновленной территории планируется построить дополнительную якорную стоянку, что позволит увеличить возможности по обслуживанию судов и повысить безопасность судоходства.

"Решение будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей", - уточняется на сайте кабмина.

Морской порт Усть-Луга расположен в Кингисеппском районе Ленобласти, в Лужской губе Балтийского моря вблизи поселка Усть-Луга.

Согласно информации на инвестпортале Ленинградской области, Усть-Луга – крупнейший и самый глубоководный порт Балтийского моря, который может принимать крупнотоннажные суда. В порту работают 13 терминалов, обеспечивающих перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Грузооборот порта в 2023 году составил 112,5 млн тонн.

Правительство РФ Усть-Луга Ленинградская область
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