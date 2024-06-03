Паромы линии Усть-Луга – Балтийск в мае увеличили грузопоток на 17% относительно апреля

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожные паромы линии Усть-Луга - Балтийск в мае 2024 года перевезли свыше 113 тыс. тонн грузов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика".

"В прошедшем мае паромная линия увеличила грузооборот на 17,2% по сравнению с апрелем. Туда и обратно паромы перевезли в целом 113 тыс. 122 тонны грузов (в том числе около 2,3 тыс. вагонов и 2 тыс. единиц накатной техники). Основную номенклатуру грузов, как обычно, составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, а также продукты питания", - сказали в пресс-службе.

На линии Усть-Луга - Балтийск с начала мая работали три парома: "Амбал", "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". С 15 мая к ним присоединился грузопассажирский автомобильный паром "Антей". Паром "Балтийск" в конце апреля встал на плановый ремонт.

На линии Санкт-Петербург - Калининград работали сухогрузы "Спарта II", "Пижма" и Ursa Major, которое совершило один тестовый рейс в конце мая. В целом эти универсальные суда перевезли за май 16 тыс. 362 тонн грузов, что на 35,8% меньше, чем месяцем ранее. В мае ими транспортированы 851 единица контейнеров (13 тыс. 942 тонны), 101 единица накатной техники (2 тыс. 357 тонн) и 63 тонны генеральных грузов.

Снижение грузопотока на универсальных судах, по информации "Оборонлогистики", связано с тем, что к морским перевозкам в Калининград и обратно подключаются новые компании.

На конец мая морские перевозки грузов между Калининградской областью и остальной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.