Индекс МосБиржи превысил 3215 пунктов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На российском рынке акций в пятницу продолжилось коррекционное восстановление за счет умеренного спроса в отдельных бумагах на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры (цена Brent поднималась выше $83 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы.

Индекс МосБиржи превысил 3215 пунктов и вернулся к уровню недельной давности; лидерами роста выступили акции "Аэрофлота" (+6,4%) и просели акции "Мосбиржи" (-1,6%) после отсечки годовых дивидендов, причем откат бумаг оказался меньше размера выплат.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 1,4% до 3215,91 пункта, индекс РТС вырос на 0,4% до 1137,45 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России на 14 июня, составил 88,208 рубля (-0,81 рубля). Официальный курс доллара с 15 июня составляет 89,0658 рубля (+0,86 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи потеряли по 0,5%.

Подорожали в пятницу акции "Аэрофлота" (+6,4%, до 62,65 рубля), "Магнита" (+2,6%), "Роснефти" (+2,2%), "Интер РАО" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "НОВАТЭКа" (+2%), "РусГидро" (+2%), "ММК" (+1,8%), "Татнефти" (+1,7%), "Газпрома" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "НЛМК" (+1%), Сбербанка (+1% и +1% "префы"), ВТБ (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), АФК "Система" (+0,6%), "ТКС Холдинг" (+0,6%), "Северстали" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "МТС" (+0,2%), "Яндекса" (+0,1%).

Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2024 года вырос на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, до 9,3 млн человек, сообщила Росавиация со ссылкой на предварительные данные. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". Суммарно они перевезли 6,4 млн человек (+10,6%).

Акции "Мосбиржи" просели до 240,36 рубля (-1,6%, выплаты - 17,35 рубля на бумагу). Также подешевели акции Polymetal (-2,8%), "Газпром нефти" (-0,8%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, на второй день после введения санкций в отношении "Мосбиржи" российский рынок акций уже уверенно восстанавливался. Новости о присоединении Великобритании к санкциям США, кажется, вообще никак не отразились на настроениях инвесторов. В целом, к общему снижению летней активности добавился фактор пятницы. Совершать покупки накануне неопределенности выходных желающих было не очень много, также продавать вблизи текущих отметок инвесторы не спешили, считает он.

Из историй роста стоит выделить акции авиаперевозчика "Аэрофлот", подорожавшие на фоне статданных Росавиации о росте пассажиропотока в мае на 6,8% в годовом выражении. Новости о включении Канадой в санкционный список авиакомпании "Победа" на компанию не повлияли, констатирует эксперт.

Международные рынки также не дают сейчас четких сигналов к любой активности. Несмотря на сохранение ключевой ставки ФРС в среду, американские биржи торгуются вблизи достигнутых ранее уровней. Если в выходные не произойдет непредвиденных событий, то в понедельник на российском рынке не стоит ожидать появления четкого тренда. Прогноз по индексу МосБиржи на 17 мая - 3180-3220 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, уходящая неделя ознаменовалась для российского рынка повышенной волатильностью. В первой половине недели индексы активно снижались, во второй - восстанавливались, и в итоге отыграли почти все недельные потери.

Индекс МосБиржи закрепился выше уровня 3200 пунктов. Негативная динамика в первой половине недели была связана с ограничениями со стороны США, которые затронули финансовую систему России. Однако снижение было почти полностью выкуплено во второй половине недели. При этом санкции были не единственным негативным драйвером - на российский рынок куда большее давление оказывает жесткая монетарная политика Банка России, которая предполагает сохранение ключевой ставки на повышенном уровне продолжительное время. Более того, недавно ЦБ РФ не исключил повышения ставки на ближайших заседаниях, отметил эксперт.

Значительная волатильность на этой неделе наблюдалась в акциях "Мосбиржи". Ограничения со стороны западных стран коснулись "Мосбиржи" и НКЦ. В этой связи были приостановлены торги парами на доллар, евро и гонконгский доллар. Однако объем доходов от торгов этими инструментами в общей выручке компании значительно ниже, чем по акциям и инструментам денежного рынка.

Нефтяные котировки на этой неделе поддержали благоприятные отчеты ОПЕК и МЭА. В частности, ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн б/с (до 104,46 млн б/с). Согласно докладу, ожидается рост спроса как в странах ОПЕК, так и в странах, не входящих в ОПЕК. Котировки остаются в локальном восходящем тренде. Оптимизм на рынке нефти связан с позитивными данными по потребительской инфляции в США и с оптимистичными прогнозами мирового спроса на нефть, полагает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций в пятницу подрос, развивая коррекционное движение с тестированием ближайших сопротивлений.

Индексы МосБиржи и РТС на этой неделе обновили минимумы с декабря 2023 года (3032 пункта) и февраля текущего года соответственно (1072 пункта), пережив пик падения утром в четверг после объявления о расширении санкций США и Великобритании, которые коснулись Мосбиржи, НКЦ и НРД, судов "Совкомфлота", проектов "НОВАТЭКа", компаний "Селигдар" и "Русолово", азиатских филиалов Сбербанка и ВТБ. Основные изменения затронули валютный рынок и привели к приостановке биржевых торгов долларом и евро, курс которых теперь ежедневно будет публиковать ЦБ на основе внебиржевых сделок, отмечает аналитик.

Однако российские акции уже к концу сессии четверга отвоевали все эмоциональные потери начала дня и продолжили рост в пятницу. Одной из сильных акций недели без очевидных фундаментальных сигналов стал "Аэрофлот", а среди наиболее слабых были "Мосбиржа" и "Селигдар", по которым помимо санкционного давления закрылись дивидендные реестры за 2023 год.

Позитивными новостями для нефтяного рынка на этой неделе стало намерение США продолжить пополнение своих стратегических нефтяных резервов, а также сезон автомобильных поездок в стране. В остальном ОПЕК и МЭА, как показали опубликованные ежемесячные отчеты, несколько расходятся в своих прогнозах по глобальному спросу на нефть в этом году. Нефтяные котировки Brent и WTI ниже района майских максимумов $86 и $81,5 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневного графика) сохраняют основной среднесрочный настрой на снижение, считает Кожухова.

Индексы МосБиржи и РТС уже заложили в цены краткосрочный эффект новых антироссийских санкций. "Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в пятницу обозначил условия мирного предложения по разрешению текущего конфликта на Украине. Для позитивного влияния на рынок, впрочем, предложение должно заинтересовать украинскую сторону и лидеров стран "Большой семерки", которые в эти дни проводят саммит", - считает представитель "Велес Капитала".

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, уходящая неделя вышла сложной для инвесторов. В понедельник индекс МосБиржи сразу просел ниже 3200 пунктов, а в четверг торги стартовали на минимальной отметке с 15 декабря на фоне введенных санкций США. Однако далее все падение четверга было выкуплено, причем рост продолжился и в пятницу. В целом ситуация второй половины недели, скорее, говорит об излишне пессимистичной реакции рынка на новые санкции США, чем о завершении коррекции и возврате индексов к росту.

"НОВАТЭК" вновь подпал под западные ограничения, но его бумаги показали один из лучших результатов за неделю за счет ряда факторов - сильное падение котировок, которое длится с октября прошлого года, а также новости о росте экспорта СПГ в январе-мае на 3,8% г/г. Акции "Аэрофлота" в пятницу перешагнули отметку 61 рубль, ранее подобные значения были в первой половине февраля 2022 года.

"По нашим оценкам, индекс МосБиржи на следующей неделе будет двигаться в диапазоне 3150-3240 пунктов. Вероятно, как раз следующая неделя может стать небольшим периодом спокойствия для инвесторов: значимых корпоративных событий не ожидается, как и дивидендных отсечек. Единственными исключениями являются публикация финансовой отчетности МТС за I квартал, а также дивидендная отсечка "Северстали". Кроме этого, следующее заседание Банка России состоится только 26 июля. Ждем бокового движения индекса МосБиржи, но настроены более оптимистично, чем последние 3 недели", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Цены на нефть Brent восстанавливаются после длительной просадки, неделю завершают ростом более чем на 4%. Нефть имеет шансы на дальнейший рост к $85+ за баррель за счет закрытия максимального за последние 7 лет объема коротких позиций на бирже ICE - свыше 170 тыс. контрактов. Также рост цен ожидается на фоне высокой потребительской активности и увеличения спроса со стороны транспортного сектора и кондиционирования, полагают эксперты ПСБ.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-3%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,5%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне - в диапазоне 0-0,1% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков и экономистов. Также ЦБ заявил, что продолжит выкуп государственных облигаций в объеме около 6 трлн иен ($38 млрд) в месяц. При этом в июле он объявит планы в отношении своих шагов по снижению размеров выкупа.

Экспортные цены в Южной Корее в мае взлетели на 7,5% в годовом выражении, что стало самым значительным приростом с ноября 2022 года, сообщил Банк Кореи в пятницу. Импортные цены увеличились на 4,6% - максимум с декабря 2022 года.

Индекс потребительского доверия в США в июне упал до 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение показателя до 72 пунктов.

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены стабилизировались вблизи $83 за баррель Brent, но неделя завершается в "плюсе". К 18:50 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,01% до $82,75 за баррель (+0,2% накануне), июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1% до $78,56 за баррель (+0,2% в четверг).

Ранее на этой неделе Минэнерго США повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2024 году на 140 тысяч б/с - до 102,98 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что в этом году рост спроса составит почти 1,1 млн б/с, в то время как месяцем ранее ожидалось 920 тысяч б/с.

ОПЕК по-прежнему ожидает повышения мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, в следующем году - на 1,85 млн б/с, говорилось в июньском отчете картеля.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "ЮТэйр" (+9,5%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+7,4%), "Красноярскэнергосбыта" (+5,1%), ПАО "Лензолото" (+4,9% и +4,2% "префы"), ПАО "ФСК-Россети" (+4,5%), "Группы ЛСР" (+4,5%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+4,2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (+3,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,8%).

Акционеры ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+2%, до 0,3527 рубля) на годовом собрании в пятницу приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 0,03883 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены по состоянию на 28 июня.

Подешевели после отсечки дивидендов акции ПАО "Россети Урал" (-15,5%, до 0,53 рубля). Выплаты дивидендов за 2023 год составят 0,0544 рубля, за I квартал 2024 года - 0,0384 рубля на акцию.

Также просели котировки ПАО "ММЦБ" (-3,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (-3,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-2,7%), бумаги SFI (-2,6%), "Самараэнерго" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,27 млрд рублей (из них 6,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,16 млрд рублей на бумаги "Мосбиржи" и 5,17 млрд рублей на акции "Газпрома").