В "Газпроме" назвали дополнительными источники газа "Сахалина-2"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Дополнительными источниками сырьевого газа для завода СПГ проекта "Сахалин-2" могут быть Южно-Киринское нефтегазоконденсатное месторождение, а также Аяшский участок "Газпром нефти", сообщил в интервью журналу "Газовая промышленность" член правления "Газпрома" Сергей Меньшиков.

"С учетом планируемых работ по продлению срока службы основных производственных объектов проекта "Сахалин-2" возникает широчайший спектр возможностей для поиска синергетических эффектов при комплексном освоении минерально-сырьевой базы Группы "Газпром" на шельфе о-ва Сахалин. Отдельно следует выделить внутренние и внешние проекты роста, совместно прорабатываемые ООО "Сахалинская Энергия" и ПАО "Газпром", которые призваны компенсировать падение добычи углеводородов на лицензионных участках проекта "Сахалин-2" для эффективного использования существующей инфраструктуры", - сказал газовик.

В специальном выпуске научно-технического журнала "Газовая промышленность", посвященном юбилею проекта зампред "Газпрома" Виталий Маркелов отметил, что на шельфе острова Сахалин сформирована ресурсная база с извлекаемыми запасами около 1 трлн куб. м газа.

Меньшиков напомнил, что "проектными решениями по обустройству Южно-Киринского месторождения предусматривается газопровод-подключение к ОБТК "Сахалин-2" для поставки газа на дозагрузку завода СПГ". На Южно-Киринском месторождении сейчас осуществляется эксплуатационное бурение и обустройство.

"Существует также потенциал синергии с проектами ПАО "Газпром нефть" по освоению месторождений Аяшского лицензионного участка. ПАО "Газпром нефть", в свою очередь, рассматриваются различные варианты доразведки и разработки месторождений "Нептун" и "Тритон" в пределах Аяшского участка недр", - отметил газовик.

Начальник департамента "Газпрома" также напомнил, что в 2023 году проект "Сахалин-2" "прошел важную технологическую веху с вводом дожимной компрессорной станции для поддержания запланированных уровней добычи посредством компенсации естественного падения устьевого давления в скважинах Лунского месторождения".