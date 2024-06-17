Годовое собрание акционеров "Татнефти" не состоялось из-за отсутствия кворума

Повторное ГОСА пройдет 27 июня

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 14 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2023 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции.

Как сообщалось, в случае отсутствия кворума повторное ГОСА пройдет 27 июня.

Ранее совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам 2023 года в размере 87,88 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на акцию. Выплаты по итогам четвертого квартала могут составить 25,17 руб. на акцию.

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Как сообщалось, в 2023 году "Татнефть" получила 287,92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (+1,2%), по РСБУ - 238,11 млрд рублей (-1,6%). Таким образом, на выплаты акционерам по итогам года может быть направлено около 71% прибыли по МСФО (86% по РСБУ) – 204,43 млрд рублей.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом один рубль. Правительство Республики Татарстан контролирует около 36% голосующих акций компании.