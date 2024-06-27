Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за 2023 г. в 25,17 руб. на акцию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Татнефть" на прошедшем в заочной форме повторном годовом собрании одобрили финальные дивиденды за 2023 год в размере 25,17 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего выплаты за 2023 год составят 87,88 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб./а.

Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2023 года решено оставить нераспределённой.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 9 июля.

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Акционеры утвердили новый состав совета директоров. Результаты голосования по этому вопросу не раскрываются, однако изменений в совете не планировалось: согласно материалам к собранию, среди кандидатов в СД были лишь директора, входившие в состав прежнего совета: генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев, первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов, главный геолог компании Раис Хисамов, ветеран труда Рафаиль Нурмухаметов, министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, помощник главы Татарстана Ренат Галиев, генеральный директор АО "Связьинвестнефтехим" Валерий Сорокин, помощник главы Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, начальник государственно-правового управления главы Татарстана Лариса Глухова, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Фаниль Аглиуллин.

В качестве независимых директоров предлагались управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч, генеральный директор ООО "Ледокат" Сергей Неклюдов, а также директор Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук Валерий Крюков.

Президент Татарстана Рустам Минниханов входит в совет директоров по праву "золотой акции".

Также акционеры избрали членов ревизионной комиссии, определили АО "Технологии Доверия - Аудит" аудитором, утвердили отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции.