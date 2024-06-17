Дисконты нефти Urals в июне упали более чем на $1 за баррель к маю

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть Urals FOB в июне (первые 15 дней) колеблются в диапазоне $63,6-63,7 за баррель по сравнению с $65,3-65,6 за барр. в мае, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) снизились более чем на $1 за баррель и составляют чуть выше $15 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона в первой половине июня упала до $78,85 за баррель по сравнению с $81,85 в мае.

Дисконт Urals в порту Приморск (FOB) к североморскому эталону снизился до $15,24 за баррель по сравнению с $16,55 за весь май. Стоимость Urals в Приморске в июне при этом сократилась до $63,6/барр с $65,3 за баррель в мае.

Котировка Urals Suezmax FOB Novorossiysk стала более актуальной, чем котировка Urals Aframax FOB Novorossiysk, поскольку из-за увеличения расстояния транспортировки российской нефти до потребителя прибыльней стало возить ее более крупными танкерами. Так, дисконты Urals Suezmax FOB Novorossiysk к североморскому эталону в июне составили $15,15 против $16,3 в мае, дисконты Urals Aframax FOB Novorossiysk в июне снизились до $15,25 против $16,4 в мае.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в июне снизилась до $74,9 за баррель по сравнению с $77,96 за баррель в мае, а дисконт к Brеnt чуть вырос - с $3,89 до $3,92 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны - упала до $74,7 в июне против $77,6 в мае, а дисконт вырос с $5,29 до $5,5/барр.

С начала июня Argus запустил новую котировку российской нефти Urals - с поставкой в Китай. Так, по итогам первой половины июня цена Urals в китайском порту Shandong оценивается в $77,37, а дисконт к ICE Brent составляет $2,29 за баррель.

Argus напоминает, что санкции стран G7 в отношении российской нефти изменили структуру мировых поставок - российская нефть стала отправляться в Индию и Китай, а не в Европу.

"Основная часть нефти Urals идет в Индию, но около 200 тыс. б/с направляется в Китай, что более чем в три раза превышает типичные 60 тыс. б/с в период до 2022 года. Urals стал более привлекательной, недорогой альтернативой сернистых сортов нефти из Ближнего Востока для китайских компаний. В Китае Urals конкурирует с сортами Arab Light и Iranian Light", - сообщил Argus.

Argus формирует ежедневные оценки Urals на основе базиса delivered-at-place (DAP) в порту Shandong. Этот порт является крупнейшим портом для Urals, поставляемой в Китай: туда поставляется около 40% Urals, еще 20% в целом идет в соседние порты Liaoning и Tianjin по схожей цене. Argus оценивает ряд других сортов нефти на базисе порта Shandong, включая бразильский Tupi, российскую смесь ESPO, норвежский Johan Sverdrup и Djeno crude из Конго.

"Новая оценка Urals дополнит котировки Argus для российской смеси ESPO, где рыночная ликвидность сместилась от торговли на базе порта Козьмино в России на использование цены доставки в порты, соседние с портом Shandong", - отмечает Argus.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - NSD с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то цена составит $2 за баррель.

Котировка российской нефти Urals, высчитываемая по утвержденной методике, по итогам первой половины июня составляет $63,6 за баррель. С учетом стоимости транспорта она превышает дисконтированный NSD.

В апреле, сообщало Минэкономразвития, цена Urals, которая будет использоваться для расчета налога на добычу полезных ископаемых по нефти, составила $74,98 за баррель, в мае - $67,37 за баррель. Это совпало с расчетами "Интерфакса".