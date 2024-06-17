Банк "ФК Открытие" готовится закрыть филиал "Точка"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров банка "ФК Открытие" на заседании 17 июня рассмотрит вопрос о закрытии филиала "Точка", на базе которого в 2015 году был основан одноименный финтех-проект для предпринимателей, следует из материалов кредитной организации.

"Точка" ранее обслуживала клиентов через филиалы "ФК Открытия" и Киви банка (в феврале 2024 года Киви банк лишился лицензии). В феврале 2023 года ЦБ выдал универсальную лицензию банку "Точка".

Банк "ФК Открытие" вошел в группу ВТБ в декабре 2022 года. Изначально планировалось, что банк сдаст лицензию в 2024 году и запустит процесс добровольной ликвидации. Впоследствии ВТБ изменил стратегию интеграции: ожидается, что в январе 2025 года "Открытие" будет присоединен к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ).

В конце прошлого года "Открытие" выплатило ВТБ дивиденды на общую сумму 112,4 млрд рублей из прибыли за 9 месяцев 2023 года и прибыли прошлых лет. По итогам первого квартала 2024 года на дивиденды материнскому банку было направлено 14,1 млрд рублей. Кроме того, ВТБ 17 июня одобрил выплату дивидендов из прибыли "Открытия" за 2023 год в размере 1,75 млрд рублей.