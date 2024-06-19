S7 хочет продолжить выкуп иностранных самолетов и ждет государственных решений

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 сохраняет планы по дальнейшему выкупу самолетов у иностранных лизингодателей и ждет государственных решений на этот счет, сообщил гендиректор ЗАО "Группа компаний С7" Дмитрий Куделькин.

"Планы есть, но поскольку сейчас нет государственных решений по этой теме, пока трудно обозначить сроки", - сказал Куделькин журналистам в кулуарах Сибирского транспортного форума в Новосибирске в среду.

В прошлом году власти РФ направили почти 300 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на страховое урегулирование по самолетам, взятым в лизинг у иностранных компаний. Средства выделялись на 15 лет под 1,5%. Схема предполагала, что по итогам урегулирования авиакомпании перезаключают договоры на те же самолеты уже с российским (подведомственным Росавиации) лессором. "Очищенный" от иностранной регистрации парк можно использовать на зарубежных рейсах без рисков его ареста.

По факту деньги ФНБ были израсходованы на сделки по самолетам "Аэрофлота" (101 единица), S7 (45), "Уральских авиалиний" (19), "Авроры" (5). Частично они были профинансированы из собственных средств перевозчиков.

По данным Росавиации, на конец октября 2023 года (более свежих данных нет) в сертификате эксплуатанта S7 числились 63 европейских Airbus A320/321, 19 американских Boeing 737 и 17 бразильских Embraer.