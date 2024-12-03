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"Победа" планирует страховое урегулирование еще по двум самолетам

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" ведет переговоры с иностранными лизингодателями о страховом урегулировании еще по двум Boeing 737-800, сообщил гендиректор компании Дмитрий Тыщук.

"Из принадлежащих иностранным лизингодателям у нас осталось два воздушных судна. Да, мы планируем провести по ним страховое урегулирование", - сказал Тыщук журналистам на праздновании десятилетия авиаперевозчика.

Страховое урегулирование и последующий перевод авиатехники из иностранного реестра в российский позволяют использовать ее на зарубежных рейсах без риска ареста. На данный момент у "Победы" осталось 10 самолетов с двойной регистрацией.

Всего в парке компании 42 Boeing 737: часть из них была приобретена в лизинг у зарубежных лессоров (в том числе у ирландских BOC Aviation и SMBC Aviation Capital), часть - у зарегистрированных за рубежом структур российских банков. В конце 2023 года "Победа" пополнила парк самолетом, который ранее эксплуатировала прекратившая деятельность авиакомпания Royal Flight.

В феврале 2022 года, вскоре после введения антироссийских санкций из-за начала военной операции на Украине, три Boeing 737 "Победы", зарегистрированные на Бермудских островах, были арестованы в зарубежных аэропортах и изъяты лизингодателем.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Была создана в сентябре 2014 года вместо авиакомпании "Добролет" - та остановила деятельность месяцем ранее из-за санкций Евросоюза в связи с полетами в Крым.

Аэрофлот Дмитрий Тыщук Победа
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