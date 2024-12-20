"Северсталь" может скорректировать инвестпрограмму при сохранении высоких ставок

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Северсталь" может пересмотреть сроки и масштабы ряда проектов, реализация которых запланирована на 2025 год в рамках утвержденной стратегии 2024-2028, при сохранении высоких процентных ставок и охлаждении спроса со стороны ключевых потребителей металла.

"Мы обеспокоены высоким уровнем процентных ставок в экономике, так как это негативно сказывается на наших клиентах - потребителях металлопродукции, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России. В связи с этим сроки и масштабы некоторых проектов нашей инвестиционной программы могут быть пересмотрены. Ключевые стратегические проекты, такие как фабрика окомкования, социальные и экологические проекты будут реализованы по плану", - заявила "Интерфаксу" руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании Анастасия Мишанина.

Тем не менее, "Северсталь" уверена в своей долгосрочной стратегии и устойчивом развитии даже в условиях высокой стоимости капитала.

"В феврале следующего года планируем представить обновленный прогноз по объему капиталовложений на 2025 год", - добавила Мишанина. В июне компания озвучивала ориентир капзатрат на 2024 год в 119 млрд рублей, а в 2025 году прогнозировался capex на уровне 170 млрд рублей.

"Северсталь" в июне 2024 года опубликовала стратегию развития до 2028 года включительно, которая предусматривает масштабную инвестиционную программу, соответствующую возможностями по ее финансированию, напомнила представитель компании.

"Долговая нагрузка компании находится на более чем комфортном уровне: показатель чистый долг/EBITDA сохраняется ниже нуля (-0,25х на конец третьего квартала - ИФ) на протяжении последних двух лет. Другими словами, у нас сформирована устойчивая чистая денежная позиция: объем денежных средств на счетах превышает объем долговых обязательств. Таким образом, мы можем позволить себе реализовывать проекты развития", - сказала она.

Компания также не планирует пересмотра действующей дивидендной политики.

"Она была принята в апреле 2018 года и зарекомендовала себя как эффективная и гибкая. Наша дивидендная политика позволяет объективно и регулярно распределять прибыль как в интересах развития компании, так и в интересах инвесторов. Планируем сохранить ее в действующей редакции", - заявила Мишанина.

Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года.