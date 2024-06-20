ВТБ решил привлечь больше пенсионеров "сетевым маркетингом" для клиентов с просрочкой

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - ВТБ в 2024 году планирует привлечь на обслуживание 50 тысяч клиентов пенсионного возраста через департамент финансового урегулирования. Об этом говорится в отчете банка об устойчивом развитии за 2023 год.

В 2023 году команды департамента финансового урегулирования и управления "Старшее поколение" департамента сбережений и зачислений разработали новое предложение – если заемщики с просроченной задолженностью приводили на пенсионное обслуживание в банк своего родственника или знакомого, им предлагали воспользоваться дополнительными инструментами финансового урегулирования. Например, получить списание пени или реструктуризацию кредита.

Пилотный этап проекта был реализован в Москве и Московской области, Уфе, Оренбурге, Новосибирске и Воронеже. В шести регионах предложение перевести пенсию в ВТБ получили более 3 тыс. клиентов – и каждый третий согласился.

"Департамент финансового урегулирования стал для банка неожиданным каналом привлечения возрастных клиентов, и этот канал оказался очень эффективным. Проект признан успешным, и его растиражировали на всю страну. Теперь сотрудники Департамента финансового урегулирования по всей России рассказывают пенсионерам о финансовых продуктах, привлекая их на обслуживание в ВТБ. В 2024 году мы планируем привлечь до 50 тысяч новых клиентов из этого сегмента", - заявил руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Вячеслав Яхин, чьи слова приводятся в отчете.

По итогам 2023 года активная клиентская база банка в России достигла 19,3 млн человек. В планах – увеличить эту цифру до 35 млн человек (1/3 всех экономически активных жителей).