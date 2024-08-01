Суд рассмотрит жалобу акционера "Акрона" на приостановку его корпправ 27 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд назначил на 27 августа рассмотрение жалобы люксембургской Redbriсk Investments S.A.r.l. на решение Арбитражного суда Московской области, который 20 июня по иску Минпромторга приостановил корпоративные права этой компании в АО "Акрон групп", материнской компании группы "Акрон".

Как сказано в картотеке суда, жалоба поступила 30 июля.

Минпромторг подал иск 23 мая. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу были привлечены АО "Акрон групп", имеющее статус экономически значимой организации (ЭЗО), Redbriсk Holding S.a.r.l. и АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т".

Дело слушалось в закрытом режиме.

Основной бенефициар "Акрона" - Вячеслав Кантор. По данным на 31 марта 2024 года, основную часть пакета он контролирует через люксембургскую Redbrick Investment S.a.r.l. (34,16%), 10,9% - через АО "Акрон групп". Еще 49,77% акций "Акрона" находятся в доверительном управлении менеджмента компании: 16,04% акций - у АО "Деметра" (бенефициар - вице-президент по правовым вопросам "Акрона" Павел Вавилов), 17,68% - у АО "Позитив инвестментс энд менеджмент" (бенефициар - вице-президент по внешнеэкономической деятельности "Акрона" Дмитрий Хабрат), 16,05% - у АО "Гринферт" (бенефициар - глава совета директоров компании Александр Попов).

Впервые судебный механизм приостановки иностранного участия в ЭЗО был использован властями в отношении X5 Retail Group. Заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" Арбитражный суд Московской области удовлетворил 25 апреля.

Аналогичные заявления были позднее удовлетворены судом и в отношении других иностранных структур, владеющими ЭЗО.

Статус ЭЗО, введенный законом № 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких организаций в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые компании (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, закон позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.