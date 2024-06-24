ЧКПЗ не ожидает влияния санкций ЕС на производство

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Включение ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), его генерального директора Андрея Гартунга и мажоритарного акционера Марины Гартунг в санкционный список Евросоюза не окажет влияния на производственный процесс, заявили в компании.

"Введение личных санкций в отношении руководства и акционеров никак не влияет на работу предприятия, также как и не влияет введение санкций в отношении самого предприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЧКПЗ со ссылкой на гендиректора общества.

По его словам, компания будет "еще быстрее увеличивать объемы выпуска разнообразной востребованной российской высокотехнологичной продукции, начиная от производства оборудования и заканчивая готовыми металлическими изделиями".

Совет Евросоюза в понедельник утвердил 14-й пакет антироссийских санкций.

Как сообщалось, экс-владелец ЧКПЗ, депутат Госдумы Валерий Гартунг вместе с другими депутатами Госдумы в феврале 2022 года попал под санкции Евросоюза из-за голосования за признание независимости ДНР и ЛНР. В марте того же года он вышел из состава акционеров ЧКПЗ.

В феврале 2024 года ЧКПЗ был включен в санкционный список Великобритании.

Согласно списку аффилированных лиц ЧКПЗ за второе полугодие 2023 года, экс-председатель совета директоров компании Марина Гартунг владела 69,3467% уставного капитала ЧКПЗ, ее сын генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг - 23,5313%, другие акционеры - 7,15%.

Челябинский кузнечно-прессовый завод - крупный производитель металлопродукции для автомобильной промышленности, специализируется на кузнечном и колесном производстве, а также выпускает спецтехнику - прицепы и полуприцепы-тяжеловозы.