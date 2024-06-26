Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%, лидируют металлурги

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил коррекционный подъем вторника на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется у $85,5 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,8%, в лидерах роста выступают бумаги ряда металлургов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3134,91 пункта (+0,8%) - уровень недельной давности, индекс РТС - 1131,93 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составляет 87,277 руб. (-0,096 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+2,6%), "НЛМК" (+2,4%), расписки OZON (+1,5%), бумаги "МТС" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Магнита" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ТКС Холдинг" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%).

Продолжилось снижение акций Polymetal (-2%) - компания, переименованная в Solidcore Resources, подала заявку на делистинг акций c Московской биржи и попросила установить последний день торгов на 30 сентября (окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа). Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против Мосбиржи. Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на Мосбирже на бумаги, торгуемые на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рыночные настроения с вечера вторника немного улучшились. Банк России планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, учитывая усиление инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В июне 2024 года ожидаемая населением оценка инфляции на следующие 12 месяцев повысилась до 11,9% с майских 11,7%, хотя и осталась ниже показателя IV квартала 2023 года. По прогнозам Банка России, годовая инфляция вернется к целевому уровню 4% в 2025 году.

Индекс финансовых компаний MOEXFN на фоне рыночной позитивной коррекции показывает опережающую динамику, и ожидается продолжение такой динамики в краткосрочной перспективе, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3075-3175 пунктов. Широкий диапазон связан с тем, что индекс находится буквально на границе нисходящего тренда. Его слом должен привести к дальнейшему восстановлению рынка. В случае негативного исхода индекс вновь может опуститься ниже 3100 пунктов. В фазе возможного восстановления лучше рынка могут быть акции ВТБ, "МосБиржи", "НЛМК", "ММК", "Соллерса", "Русагро", "ЛУКОЙЛа" и "префы" "Мечела", полагает аналитик.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,4-1,3%, при этом снижение Dow Jones на 0,8% стало максимальным в июне. Подъему S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+1,3%) способствовал рост котировок акций Nvidia (+6,8%) после падения бумаг почти на 13% за три предыдущих сессии.

Индекс потребительского доверия в США в июне составил 100,4 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В мае, согласно пересмотренным данным, значение индикатора составило 101,3 пункта, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали снижение до 100 пунктов в этом месяце, по данным Trading Economics.

В Азии в среду также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 1,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,01-0,2%).

Поддержку оказывает спрос на бумаги компаний технологического сектора и фармацевтики, также инвесторы оценивают статданные из Австралии.

Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии в мае вырос на максимальные с ноября прошлого года 4% в годовом выражении после подъема на 3,6% месяцем ранее, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики в среднем ожидали инфляцию на уровне 3,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены восстанавливаются после просадки накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $85,53 за баррель (+0,6% и -1,2% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,38 за баррель (+0,7% и -1% во вторник).

"Быков" воодушевили признаки высокого спроса в северном полушарии, где начался летний сезон поездок, отмечают аналитики, чье мнение приводит MarketWatch.

В среду в 17:30 МСК выйдут официальные данные Минэнерго США о запасах нефти в стране на прошлой неделе. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагает их снижение на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 21 июня.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост резервов в стране за тот же период на 914 тыс. баррелей.