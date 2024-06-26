В ЦБ считают, что выход из ситуации в связи с санкциями против СПФС будет найден

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Выход из ситуации в связи с новыми санкциями Евросоюза, препятствующими работе Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, будет найден, считает первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций с 25 июня ввел запрет для банков союза, работающих за пределами России, использовать СПФС, которая является российским аналогом SWIFT и обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри РФ, так и за ее пределами. Также европейским организациям запрещено осуществлять транзакции со структурами, использующими СПФС за пределами России.

"Санкционное давление - это тот факт, который необходимо будет учитывать в практической деятельности российской инфраструктуре, в том числе Системе передачи финансовых сообщений", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума, отвечая на вопрос о последствиях новых санкций ЕС.

"Одновременно с этим мы полагаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование этой системы", - заявил первый зампред ЦБ.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году. Пользователями СПФС по итогам 2023 года были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран. Ранее ЦБ публиковал подробный список участников СПФС на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций, в том числе в отношении крупнейших российских банков.