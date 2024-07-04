В ЦБ отметили, что число участников российского аналога SWIFT продолжает расти

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Большинство участников продолжает работу с Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, несмотря на санкции ЕС, количество участников системы продолжает расти, заявила журналистам в четверг первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Продолжает увеличиваться (количество участников СПФС - ИФ). Участники, которые подключались и продолжают подключаться, я думаю, что в большинстве своем предполагали такое развитие событий, поэтому то, что мы видим: большинство участников осталось в системе и работает", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Есть возможность работать еще по альтернативным каналам, через системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания - ИФ), через прямое взаимодействие. Мы все варианты поддерживаем. Но что касается СПФС, то система продолжает функционировать", - добавила она.

ЕС в рамках 14-го пакета антироссийских санкций с 25 июня ввел запрет для банков союза, работающих за пределами России, использовать СПФС, которая является российским аналогом SWIFT и обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри России, так и за ее пределами. Также европейским организациям запрещено осуществлять транзакции со структурами, использующими СПФС за пределами России.

Система передачи финансовых сообщений появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году. Пользователями СПФС по итогам 2023 года были 556 организаций, более четверти из них (159) составили нерезиденты из 20 стран. Ранее ЦБ публиковал подробный список участников СПФС на своем сайте, но он был скрыт в апреле 2022 года после новой волны санкций, в том числе в отношении крупнейших российских банков.