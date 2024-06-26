Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе пятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $315 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 31% ниже данных годичной давности ($456 млн) и на 18% ниже данных предыдущего цикла ($383 млн), который продолжался с 18 апреля по 22 мая.

Сезонно текущий период является традиционно более слабым с точки зрения спроса на алмазы, что отразилось на продажах, пояснил глава De Beers Эл Кук. "Ежегодная ювелирная выставка JCK в Лас-Вегасе подтвердила возрождение интереса ритейлеров к натуральным алмазам в США, но продолжающиеся проблемы экономического роста в Китае означают, что нам стоит ожидать длительного U-образного восстановления спроса", - добавил он.

Российская "АЛРОСА", которая не публикует результаты продаж с весны 2022 года, в марте этого года реализовала часть алмазного сырья в Гохран, что стало первой значительной сделкой между ними с 2012 года. Сумма сделки не сообщается, но Гохран действует в рамках бюджетного лимита на покупку драгметаллов и драгкамней, который на 2024 год составляет 51,5 млрд рублей. Лимит может быть увеличен, а закупки будут осуществляться на регулярной основе, сообщал курирующий Гохран Минфин.