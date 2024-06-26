Инфляция в РФ с 18 по 24 июня составила 0,22%, в годовом выражении ускорилась почти до 8,6%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 18 по 24 июня составила 0,22% после 0,17% с 11 по 17 июня, 0,12% с 4 по 10 июня и 0,17% с 28 мая по 3 июня, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен в РФ к 24 июня составил 0,58%, с начала года – 3,82%.

Из данных за 24 дня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 июня выросла до 8,57% с 8,46% на 17 июня (8,30% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,61% с 8,46% на 17 июня, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 18 по 24 июня подорожала на 1,4% (с 11 по 17 июня - на 1,6%), в том числе картофель стал дороже на 7,6% (с начала июня картофель подорожал уже на 30,1%), огурцы - на 3,2%, яблоки - на 1,8%, морковь - на 1,4%. Одновременно снизились цены на помидоры - на 2,6%, лук и свеклу - на 1,0%, капусту - на 0,9% и бананы - на 0,7%.

За период с 18 по 24 июня выросли цены на сахарный песок и печенье - на 0,4%, баранину, масло сливочное, хлеб пшеничный - на 0,3%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,1%, крупу гречневую - на 0,3%, свинину - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров с 11 по 17 июня значительно выросли цены на плиты ДСП - на 1,1%, доски обрезные - на 0,9%, смартфоны - на 0,8%. Одновременно снизились цены на электропылесосы - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,4% (неделей ранее - на 0,2%), дизельное топливо - на 0,2% (неделей ранее - на 0,1%).

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 18 по 24 июня подорожала на 2,3% (с 11 по 17 июня - на 3,7%).

Тарифы на проезд в троллейбусе в среднем по России выросли за неделю на 0,7%.

Увеличилась средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты - на 1,9%, санатории - на 0,5%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 7 июня, сохранив ставку на уровне 16%, дал жесткий сигнал: допускает возможность повышения в июле. При этом совет директоров ЦБ 7 июня рассматривал возможность повышения ставки на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% и на 200 б.п. - до 18%.

Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть те же варианты решений по ключевой ставке, что и в июне, но до следующего раунда многое может измениться, заявил 13 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

Как сообщалось, ЦБ в апреле повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%. "Динамика инфляции сейчас идет ближе к верхней границе, даже, скорее, с некоторым превышением верхней границы. Мы будем уточнять прогноз по итогам июльского заседания", - отметил 13 июня Тремасов.

Минэкономразвития в конце мая повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии и тоже уже отмечало, что может в июле-августе немного повысить свой прогноз.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по инфляции в 2024 году составляет 5,7% (вырос с 5,3% на начало мая).