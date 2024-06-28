Первый зампред ВТБ допустил повышение ставки ЦБ РФ в июле до 17%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Инфляционная картина говорит о реализации альтернативного сценария, ключевая ставка ЦБ РФ в июле может быть повышена до 17%, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы видим по принтам инфляции, что мы вступили, по моему мнению, в альтернативный сценарий", - сообщил Пьянов журналистам.

Аналитики ВТБ видят четыре равновероятных варианта решения по ставке в июле: сохранение на уровне 16%, повышение на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17%, на 200 б.п. - до 18% и на 400 б.п. - до 20%. "Принты инфляции могут угрожать достижению таргета по инфляции 4% уже в 2025 году", - отметил первый зампред ВТБ.

"Мы точно будем, на мой взгляд, видеть повышение ставки. Не магистры игры, математики в наших рядах перемножили это все с 25-процентной вероятностью и вывели 17,75%, сделали вывод, что будет, скорее, 18%. Но поскольку игра - это не только математика, но и музыка, поэтому, скорее всего, будет +100 базисных пунктов - до 17% годовых будет повышена ключевая ставка на следующем заседании", - заявил Пьянов.

Какое дальнейшее движение ставки ЦБ будет, сейчас никто не сможет сказать, подчеркнул первый зампред ВТБ. Все будет определяться эффективностью предстоящего ужесточения денежно-кредитной политики и ее влиянием на инфляцию.

"К сожалению, мы будем мыслить от заседания к заседанию совета директоров по ставке", - заявил Пьянов.

Годовая инфляция в России, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 24 июня выросла до 8,57% с 8,46% на 17 июня (8,30% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,61% с 8,46% на 17 июня, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь июнь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле. Очередное заседание по ставке пройдет 26 июля (оно будет опорным).

ЦБ ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).