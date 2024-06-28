Фармкомпания "Промомед" анонсировала IPO на Мосбирже

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Промомед" (биофармацевтическая компания) планирует провести IPO на Московской бирже в июле, говорится в сообщении эмитента.

В рамках размещения планируется предложить акции допэмиссии. По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи.

В середине июня ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций 40 млн обыкновенных компании номиналом 1 рубль. Сейчас уставный капитал состоит из 200 млн бумаг. Таким образом, в случае полного размещения акций уставный капитал может увеличиться на 20%.

В рамках IPO акции будут предложены российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физлицам, а также для российским институциональным инвесторам.

Среди целей IPO названы: обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров, снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала, долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации, а также ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений.

Примерное распределение средств, которые поступят от IPO, в проспекте допэмиссии обозначено так: 80% на стратегические проекты (таргетная терапия агрессивных видов рака - 50%, борьба с весом и диабетом - 30%), 20% - на общекорпоративные цели, в том числе досрочное погашение кредитной задолженности.

На данный момент, согласно проспекту допэмиссии, основатель и председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый является единственным бенефициаром компании.

В рамках IPO компания и действующий акционер примут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на 180 дней. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

ПАО "Промомед" - холдинговая компания группы, которая является крупным отечественным разработчиком и производителем лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. В структуру компании входят собственный R&D-центр и высокотехнологичная производственная площадка "Биохимик", благодаря чему "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства. Портфель группы включает более 330 зарегистрированных и производимых лекарственных препаратов, более 80% которых входят в перечень ЖВНЛП.

Как говорится в сообщении, среднегодовые темпы роста выручки компании за период с 2021 по 2023 год по базовому портфелю превысили 58%. Маржинальность по показателю EBITDA составляет порядка 40% в последние два года.

В 2023 году выручка "Промомеда" по базовому портфелю (без учета продаж препаратов для лечения COVID-19) составила 14,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2022 году. Общая выручка по итогам 2023 года составила 15,8 млрд рублей, увеличившись на 17,5%.

Валовая прибыль по базовому портфелю компании выросла на 94% - до 9,2 млрд рублей. Общая валовая прибыль в 2023 году составила 10 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2023 году составил до 6,3 млрд рублей, увеличившись на 7,8%; рентабельность по этому показателю снизилась до 39,65% с 43,23%.

Чистая прибыль по итогам 2023 года составила около 3 млрд рублей, сократившись на 25,3%. Значительное влияние на чистую прибыль в прошедшем году оказал фактор выплаты windfall tax, а также масштабные инвестиции в новые интеллектуальные разработки в 2021-2022 годах, поясняет компания.

Как говорится в проспекте, показатель чистый долг/EBITDA "Промомеда", составлявший в 2021 году чуть менее 1х, в 2022 году вырос до 1,6х, в 2023 году - до 2,55х, в I квартале 2024 года достиг 2,75х.

"Рост долга по кредитам и займам обусловлен продолжающейся инвестиционной программой, направленной на увеличение мощностей основной производственной площадки группы", - говорится в проспекте допэмиссии.

В 2023 году в рамках реструктуризации кредитного портфеля "Промомед" привлек кредиты Сбербанка по плавающей процентной ставке со сроком погашения до 2026 года, погасив за счет них задолженность по ранее привлеченным банковским кредитам.