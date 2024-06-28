Поиск

Фармкомпания "Промомед" анонсировала IPO на Мосбирже

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Промомед" (биофармацевтическая компания) планирует провести IPO на Московской бирже в июле, говорится в сообщении эмитента.

В рамках размещения планируется предложить акции допэмиссии. По итогам IPO акционер, основавший бизнес, сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале. Компания ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи.

В середине июня ЦБ РФ зарегистрировал допэмиссию акций 40 млн обыкновенных компании номиналом 1 рубль. Сейчас уставный капитал состоит из 200 млн бумаг. Таким образом, в случае полного размещения акций уставный капитал может увеличиться на 20%.

В рамках IPO акции будут предложены российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам - физлицам, а также для российским институциональным инвесторам.

В России"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик""Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"Читать подробнее

Среди целей IPO названы: обеспечение ликвидности акций и расширение базы акционеров, снижение долговой нагрузки и оптимизация структуры капитала, долгосрочная мотивация ключевых сотрудников на повышение стоимости организации, а также ускорение развития портфеля в целевых категориях путем разработки, регистрации и вывода на рынок новых инновационных препаратов, включая биотех и препараты для персонализированных медицинских решений.

Примерное распределение средств, которые поступят от IPO, в проспекте допэмиссии обозначено так: 80% на стратегические проекты (таргетная терапия агрессивных видов рака - 50%, борьба с весом и диабетом - 30%), 20% - на общекорпоративные цели, в том числе досрочное погашение кредитной задолженности.

На данный момент, согласно проспекту допэмиссии, основатель и председатель совета директоров "Промомеда" Петр Белый является единственным бенефициаром компании.

В рамках IPO компания и действующий акционер примут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на 180 дней. Также будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

ПАО "Промомед" - холдинговая компания группы, которая является крупным отечественным разработчиком и производителем лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций. В структуру компании входят собственный R&D-центр и высокотехнологичная производственная площадка "Биохимик", благодаря чему "Промомед" реализует концепцию полного цикла производства. Портфель группы включает более 330 зарегистрированных и производимых лекарственных препаратов, более 80% которых входят в перечень ЖВНЛП.

Как говорится в сообщении, среднегодовые темпы роста выручки компании за период с 2021 по 2023 год по базовому портфелю превысили 58%. Маржинальность по показателю EBITDA составляет порядка 40% в последние два года.

В 2023 году выручка "Промомеда" по базовому портфелю (без учета продаж препаратов для лечения COVID-19) составила 14,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем в 2022 году. Общая выручка по итогам 2023 года составила 15,8 млрд рублей, увеличившись на 17,5%.

Валовая прибыль по базовому портфелю компании выросла на 94% - до 9,2 млрд рублей. Общая валовая прибыль в 2023 году составила 10 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2023 году составил до 6,3 млрд рублей, увеличившись на 7,8%; рентабельность по этому показателю снизилась до 39,65% с 43,23%.

Чистая прибыль по итогам 2023 года составила около 3 млрд рублей, сократившись на 25,3%. Значительное влияние на чистую прибыль в прошедшем году оказал фактор выплаты windfall tax, а также масштабные инвестиции в новые интеллектуальные разработки в 2021-2022 годах, поясняет компания.

Как говорится в проспекте, показатель чистый долг/EBITDA "Промомеда", составлявший в 2021 году чуть менее 1х, в 2022 году вырос до 1,6х, в 2023 году - до 2,55х, в I квартале 2024 года достиг 2,75х.

"Рост долга по кредитам и займам обусловлен продолжающейся инвестиционной программой, направленной на увеличение мощностей основной производственной площадки группы", - говорится в проспекте допэмиссии.

В 2023 году в рамках реструктуризации кредитного портфеля "Промомед" привлек кредиты Сбербанка по плавающей процентной ставке со сроком погашения до 2026 года, погасив за счет них задолженность по ранее привлеченным банковским кредитам.

Промомед Московская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов

ВТБ финализировал продажу ряда замороженных активов

Акционеры МТС утвердили дивиденды за 2023 год в 35 руб./акция

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });