Экспорт продукции АПК РФ в этом году на 16% выше прошлогоднего

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - РФ в этом году уже экспортировала более 50 млн тонн продукции АПК, что на 16% больше, чем год назад, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут журналистам по итогам встречи глав аграрных ведомств стран БРИКС в пятницу в Москве.

"Если говорить об экспорте в физическом выражении, то с начала года он увеличился на 16% и уже превысил 50 млн тонн", - сказала она.

По словам министра, активно растут поставки масложировой, мясной и молочной продукции.

"По итогам текущего сезона ожидаем рекорда по экспорту пшеницы, что позволит подтвердить наше лидерство на мировом рынке, - сказала Лут. - Впервые в истории мы займем первое место по поставкам ячменя и гороха. Рассчитываем также на рекордный объем экспорта подсолнечного и соевого масла".

Вместе с тем, заявила она, падение мировых цен на основные продукты привело к некоторому снижению поставок в стоимостном выражении по сравнению с прошлогодним уровнем. "При этом сейчас этот показатель постепенно выравнивается, и мы ожидаем позитивных результатов в конце года", - заключила министр.

Как сообщалось, в 2023 году РФ экспортировала 103 млн тонн продукции АПК на $43,5 млрд. Российское продовольствие проставлялось в более 160 стран мира.

Оценка экспорта на 2024 год - порядка $45 млрд.