Минимальная розничная цена на водку в РФ с 1 июля выросла до 299 руб. за 0,5 литра

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минимальная цена на водку в РФ с 1 июля этого года повышена до 299 рублей за 0,5 литра, бренди - до 403 рубля, коньяка - до 556 рублей за 0,5 литра.

Это предусмотрено вступившим в силу приказом Минфина РФ.

Новые минимальные цены будут действовать по 31 декабря 2026 года.

До 1 июля минимальная розничная цена водки составляла 281 рубль за 0,5 литра, бренди - 375 рублей, коньяка - 517 рублей.

Как сообщалось в пояснительной записке к проекту приказа, индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше 9 градусов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) и ростом затрат на производство алкогольной продукции. При разработке проекта приказа во внимание также принимались внешние торговые и финансовые ограничения, рост стоимости импортного оборудования, комплектующих и расходных материалов. Ведомство отмечало также рост курса доллара к рублю.

"Предлагаемые проектом приказа минимальные цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28 градусов с учетом текущей экономической ситуации будут отражать стоимость легально произведенной единицы товара на всей товаропроводящей цепи (производство - опт - розница)", - говорилось в записке.

Согласно приказу, минимальная отпускная цена на бренди повышается с 289 до 311 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 304 до 327 рублей, на коньяк - соответственно отпускная с 397 до 427 рублей, оптовая с 419 до 450 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей с 1 июля составляет 246 рублей против 229 рублей, оптовая - 256 рублей против 238 рублей за 0,5 литра.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года - на шампанское.