Россия за 7 месяцев увеличила производство шампанского на 32%, водки - на 4,5%

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия России в январе-июле этого года произвели 7,5 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство тихих вин увеличилось на 11,7%, до 18,6 млн дал. Наиболее высокие темпы роста в секторе ликерных вин - почти в 1,7 раза, до 770,2 тыс. дал.

Водочные предприятия нарастили производство на 4,5%, до 41,7 млн дал. Розлив коньяка вырос на 16,8%, до 5 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 61,1 млн дал, что на 9,7% больше прошлогоднего. Производство слабоалкогольных напитков снизилось на 22,4%, до 8,6 млн дал.

Всего алкогольная отрасль за семь месяцев выпустила 101,9 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 6,1% больше, чем в прошлом году.