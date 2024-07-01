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Комитет Госдумы по бюджету приступит к обсуждению поправок в налоговый законопроект

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам в понедельник приступит к рассмотрению поправок в законопроект о совершенствовании налоговой системы.

Документ (N639663-8) был внесен правительством 3 июня и принят в первом чтении 20 июня.

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В рамках первого чтения обсуждается концепция законопроекта, в рамках второго чтения возможны корректировки его параметров и текста.

Как отмечал ранее глава комитета по бюджету Андрей Макаров, свои предложения готовит правительство, комитет и депутаты.

Принятый в первом чтении законопроект вводит дифференцированный НДФЛ в зависимости от размера и вида полученного налогоплательщиком дохода. Налог на прибыль организаций увеличивается с 20% до 25%, при этом меняется параметр распределения выплат между федеральным бюджетом и регионами. Сейчас сумма налога на прибыль, исчисленная по налоговой ставке в размере 2% (3% в 2017-2030 гг.), зачисляется в федеральный бюджет, предполагается, что в федеральный бюджет будет зачисляться сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7% (8% в 2025-2030 гг.). Также повышается ряд рентных налогов.

Поправки оцениваются в 2,6 трлн руб. дополнительных доходов федерального бюджета в 2025 г.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении на пленарном заседании Госдумы намечено на 4 июля. В этот же день планируется и рассмотрение во втором чтении поправок в бюджет текущего года.

Андрей Макаров Госдума
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