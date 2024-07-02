Дюков ждет, что технезависимость нефтяников даст машиностроителям заказы еще на 1 трлн рублей

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Достижение технологической независимости в нефтяной отрасли даст дополнительные заказы для российских машиностроителей в объеме 1 трлн рублей, сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков президенту России Владимиру Путину.

"Нефтяная отрасль - наукоемкая. Для того чтобы нефть найти, добыть и переработать, нужны тысячи технологий, нужны тысячи разных видов оборудования, а именно 1400 видов базового оборудования, которое для этого необходимо. Если говорить о машиностроителях и российских нефтяных компаниях, то мы за это время проделали большую работу по достижению импортонезависимости и обеспечению технологической независимости. В настоящий момент, если говорить о дефиците какого-то оборудования, то это всего 200 позиций. Мы ставим перед собой задачу к 2027 году этот дефицит оборудования устранить", - сказал Дюков.

"По технологиям мы импортонезависимы, полностью независимы технологически. По оборудованию есть небольшая зависимость, но к 2027 году она будет устранена. Это позволит не только достигнуть технологической независимости, но это даст дополнительные заказы для наших машиностроителей. Мы оцениваем объемы этих дополнительных заказов 1 триллион рублей", - добавил он.

Комментируя деятельность "Газпром нефти", глава компании отметил успешно завершенный прошлый год и хорошие результаты НК в первом квартале текущего года. "Компания стабильно работает, обеспечивая нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран. Конечно, приоритетом для нас является внутренний рынок", - сказал он.

"Российская экономика демонстрирует высокие темпы роста. Растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции. Как отрасль в целом, так и компания "Газпром нефть" на это реагирует, увеличиваем объемы производства и объемы поставок на внутренний рынок", - подчеркнул Дюков.

Он также отметил, что по результатам работы в I квартале "Газпром нефть" увеличила налоговые отчисления на 57% к показателям I квартала 2023 года.

По его словам, "Газпром нефть" в апреле ввела в промышленную эксплуатацию третий блок Уренгойского месторождения, ведет освоение ряда крупных месторождений в Арктике и Восточной Сибири.

"Очень важное направление работы для нас - это разработка технологий и освоение трудноизвлекаемых запасов. В доле добычи компании трудноизвлекаемые запасы сейчас составляют уже 65%, почти 70%. Это очень важное направление работы", - добавил он.

По словам руководителя компании, "Газпром нефть" в прошлом году завершила модернизацию Омского НПЗ, который теперь стал крупнейшим НПЗ в стране с объемом переработки в 21 млн тонн. В следующем году завершится модернизация Московского НПЗ.