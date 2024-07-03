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Холдинговая компания Fix Price зарегистрировала офис в Казахстане

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Fix Price Group Plc. зарегистрировала офис в Казахстане, сообщается в уставе компании, опубликованном в среду.

Речь идет о регистрации офиса в Международном финансовом центре "Астана".

Акционеры Fix Price в ноябре 2023 года одобрили редомициляцию холдинговой компании с Кипра в Казахстан при условии сохранения листинга в Лондоне и Москве.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец марта сеть объединяла 6,545 тыс. магазинов в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.

Fix Price Казахстан
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