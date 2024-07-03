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В мае выпуск по базовым видам деятельности в России вырос на 6,5%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России в мае 2024 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 6,5% в годовом выражении после роста на 5,6% в апреле, на 5,1% в марте, на 9,8% в феврале и 5,7% в январе, сообщил Росстат.

За январь-май 2024 года выпуск по базовым отраслям увеличился на 6,4% в годовом сравнении.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в стране в мае 2024 года увеличилось на 5,3% в годовом выражении после роста на 3,9% в апреле (за январь-май рост на 5,2%).

Грузоперевозки снизились в мае 2024 года на 0,2% в годовом сравнении после сокращения на 1,8% в апреле (за январь-май снижение на 0,2%).

Оборот розничной торговли в мае в годовом выражении повысился на 7,5% после роста на 8,2% в апреле (за январь-май рост на 9,3%). Оптовая торговля в мае выросла на 11,1% после повышения на 12,6% в апреле (за январь-май рост - 12,3%).

Продукции сельского хозяйства произведено в мае 2023 года на 1,0% больше, чем годом ранее - после роста на 1,4% в апреле (за январь-май рост - 1,2%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в мае вырос на 7,0% после увеличения на 4,5% в апреле (за январь-май рост на 4,6%).

За 2023 год выпуск по базовым видам деятельности увеличился на 5% после снижения на 0,4% в 2022 году.

Росстат
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