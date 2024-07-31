В июне в России выпуск по базовым видам деятельности вырос на 2,5%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В России в июне 2024 года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 2,5% в годовом выражении после увеличения на 6,5% в мае, 5,6% в апреле, на 5,1% в марте, на 9,8% в феврале и 5,7% в январе, сообщил Росстат.

За первое полугодие 2024 года выпуск по базовым отраслям увеличился на 5,8% в годовом сравнении.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в стране в июне 2024 года увеличилось на 1,9% в годовом выражении после роста на 5,3% в мае (за январь-июнь рост на 4,4%).

Грузоперевозки снизились в июне 2024 года на 0,8% в годовом сравнении после сокращения на 0,2% в мае (за полугодие рост на 0,2%).

Оборот розничной торговли в июне в годовом выражении повысился на 6,3% после роста на 7,5% в мае (за январь-июнь рост на 8,8%). Оптовая торговля в июне выросла на 1,8% после повышения на 11,1% в мае (за шесть месяцев рост на 10,3%).

Продукции сельского хозяйства произведено в июне 2024 года на 0,3% меньше, чем годом ранее - после роста на 1,0% в мае (за январь-июнь рост - 0,9%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июне вырос на 1,2% после увеличения на 7,0% в мае (за первое полугодие рост на 3,9%).

Как сообщалось, за 2023 год выпуск по базовым видам деятельности увеличился на 5% после снижения на 0,4% в 2022 году.