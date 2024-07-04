Правительство рассмотрит нацдоклад о результатах реализации в 2023 г. госпрограммы развития АПК

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит национальный доклад о результатах реализации в 2023 году госпрограммы развития сельского хозяйства, сообщается в пресс-релизе кабмина.

"Национальный доклад является публичной формой отчета и контроля за исполнением целей, задач, показателей и индикаторов государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", - говорится в документе.

По данным Росстата, в 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна против 157,6 млн тонн в 2022 году. В том числе сбор пшеницы составил 92,8 млн тонн против 104,2 млн тонн годом ранее, кукурузы - 16,6 млн тонн против 15,8 млн тонн, сахарной свеклы - 53,1 млн тонн против 48,9 млн тонн. Масличных культур произведено 29,86 млн тонн против 29,1 млн тонн в 2022 году. В том числе сбор подсолнечника вырос до 17,25 млн тонн с 16,4 млн тонн в 2022 году, сои - до 6,8 млн тонн с 6 млн тонн. Урожай рапса снизился до 4,2 млн тонн с 4,5 млн тонн соответственно.

Урожай риса зафиксирован на уровне 1,066 млн тонн (920,1 тыс. тонн в 2022 году), гречихи - 1,48 млн тонн (1,2 млн тонн), овса - 3,3 млн тонн (4,5 млн тонн), проса - 450 тыс. тонн (308 тыс. тонн). Зернобобовых культур собрано 5,9 млн тонн (4,6 млн тонн).

Сельхозпроизводство в прошлом году снизилось на 0,3%.

Согласно проекту нацдоклада, с которым ознакомился "Интерфакс", в 2023 году на реализацию госпрограммы было направлено 442 млрд 652,3 млн рублей. Фактически мероприятия профинансированы в объеме 442 млрд 464,5 млн рублей, или 99,95% к бюджетной росписи.

По итогам 2023 года уполномоченные банки заключили с аграриями 31,5 тыс. льготных кредитных договоров на сумму 1 трлн 333 млрд рублей, из них 23,1 тыс. кредитных договоров по льготным краткосрочным кредитам на 801 млрд рублей и 8,4 тыс. кредитных договоров по льготным инвестиционным кредитам на сумму порядка 532 млрд рублей.

В 2023 году, по оценке Минсельхоза, уровень самообеспечения зерном составил 175,3%, сахаром - 108,5%, растительным маслом- 226,9%, мясом и мясопродуктам - 100,5%, рыбой и рыбопродуктами - 163,7%, картофелем - 97%, овощами и бахчевыми культурами - 89,4%, молоком и молокопродуктами - 85,9%, фруктами и ягодами - 43,3%, семенами основных сельхозкультур отечественной селекции - 62,5%, солью - 65,4%.

В 2023 году РФ экспортировала агропродукции на $43,5 млрд против $41,9 млрд. При этом экспорт продукции, перевезенной с господдержкой, вырос на 35,5% до 6,8 млн тонн. В 2023 году на оказание господдержки в этой сфере было предусмотрено 11 млрд рублей. Господдержка оказана 408 российским организациям по 1 576 соглашениям о предоставлении субсидий на возмещение части транспортных затрат по поставкам мукомольно-крупяной, масложировой, сахарной, кондитерской и прочей продукции общей стоимостью 336,1 млрд рублей.

В проекте также сообщается, что в 2023 году аграрии приобрели 4 735 зерноуборочных комбайнов, что на 12,1% меньше, чем в 2022 году. Закупки кормоуборочных комбайнов сократились на 3,9%, до 574 единиц.

В то же время в целом приобретение тракторов и комбайнов выросло на 1,7%, до 19 289 единиц за счет увеличения закупок тракторов на 7,6%, 13 980 единиц.

Энергообеспеченность сельхозорганизаций в 2023 году составила 155,3 л.с. на 100 га посевных площадей против 154,8 л.с. в 2022 году.

В 2023 году "Росагролизинг" поставил аграриям на условиях лизинга 15 089 единиц сельскохозяйственной и автомобильной техники (на 18,7% больше, чем в 2022 году) на сумму 94 384,61 млрд рублей (на 31,9% больше).

Согласно проекту, в 2023 году такое опасное заболевание животных, как африканская чума свиней, регистрировалась в 49 регионах РФ. В результате в очагах и угрожаемой зоне было уничтожено более 486 тыс. голов свиней. Всего было зарегистрировано 68 очагов среди домашних свиней и 8 - в дикой фауне.

Кроме АЧС, в РФ также регистрировались такие опасные заболевания, как высокопатогенный грипп птиц, бешенство животных, бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота (КРС), сибирская язва и др. Так, грипп птиц был обнаружен в 13 субъектах. В его очагах уничтожено 6,2 млн голов птицы.

В проекте также содержится прогноз показателей АПК на 2024 год. Сбор зерна прогнозируется в 132 млн тонн, масличных культур - в 28 млн тонн, сахарной свеклы - в 47 млн тонн. Снижение производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах в 2024 году предварительно оценивается в 6,5%, рост производства в животноводстве - в в 2,2%.

В частности, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий, по оценке, составит 16,9 млн тонн, что на 2,3% больше, чем в 2023 году. В том числе производство свиней увеличится на 3,9%, до 6,3 млн тонн, птицы - на 2%, до 7,17 млн тонн, крупного рогатого скота - на 0,2%, до 2,85 млн тонн.

Производство молока в хозяйствах всех категорий прогнозируется в 34,1 млн тонн, что на 0,9% больше, чем в 2023 году, яиц - в объеме 47,2 млрд штук (на 1,2% больше).

В целом, по оценке Минсельхоза, производство продукции сельского хозяйства в 2024 году по сравнению с 2023 годом снизится на 2,9%. Одной из причин этого ведомство называет высокую базу 2023 года.

Национальные доклады Минсельхоз готовит ежегодно в соответствии с законом о развитии сельского хозяйства.