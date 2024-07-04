Фондовые индексы Европы в среду выросли, трейдеры оценивали перспективы смягчения ДКП

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли в среду в ожидании снижения процентных ставок ведущими мировыми центробанками в ближайшем будущем.

Также внимание трейдеров в значительной мере сфокусировано на политике. В Великобритании в четверг пройдут парламентские выборы, победу на которых впервые за 14 лет может одержать лейбористская партия.

Во Франции второй тур парламентских выборов состоится в воскресенье. Надежды на то, что коалиция французских центристов и левых партий помешает "Национальному объединению" Марин ле Пен и ее союзникам получить большинство в парламенте по итогам второго тура, поддерживают рынок акций Франции.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,7% и составил 514,67 пункта. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 подскочил на 1,3% и достиг максимального уровня за три недели.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,6%, германский DAX - на 1,2%, французский CAC 40 - на 1,2%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили соответственно 1,1% и 1,3%.

Трейдеры продолжали оценивать перспективы смягчения денежно-кредитной политики крупнейшими ЦБ. Заявления президента Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в ходе форума Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре во вторник были восприняты инвесторами как сигнал того, что Федрезерв может в скором времени начать снижение базовой ставки.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила на форуме, что инфляция в еврозоне движется в правильном направлении. Однако она отметила, что европейский регулятор не будет спешить с дальнейшим снижением ставок и намерен сначала оценить инфляционные и экономические тренды.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в июне опустился до минимальных за три месяца 50,9 пункта с 52,2 пункта в мае. Индикатор активности в сфере услуг уменьшился до 52,8 пункта с 53,2 пункта, промышленный PMI - до 45,8 пункта с 47,3 пункта.

Снижение сводных PMI в прошлом месяце было отмечено во всех четырех крупнейших экономиках еврозоны - Германии, Франции, Италии и Испании.

Цены производителей в еврозоне в мае снизились на 0,2% относительно мая и на 4,2% в годовом выражении. Для сравнения: месяцем ранее падение составило 1% и 5,7% соответственно.

Котировки акций горнодобывающих компаний в среду выросли вслед за подъемом цен на золото и медь, в том числе Fresnillo - на 4,1%, BHP Group и Antofagasta - на 3,4%, Rio Tinto - на 3,1%, Glencore - на 2,3%, Anglo American - на 1,2%.

В ожидании снижения ставок повысилась рыночная стоимость банков, включая Deutsche Bank - на 3,4%, Barclays - на 3,5%, BNP Paribas - на 2,5%, Credit Agricole - на 2,2%, Banco de Sabadell - на 2,3%, Santander - на 2,2%, UniCredit - на 1,8%, Intesa Sanpaolo - на 1%.

Бумаги Rheinmetall подскочили в цене на 4,8%, став лидером роста среди компонентов DAX. По данным германских СМИ, итальянское правительство планирует купить более 200 танков Panther и не менее 350 БМП Lynx у Rheinmetall примерно на 20 млрд евро. Если стороны согласуют такие условия, этот заказ станет крупнейшим в истории компании.

Акции Keywords Studios подорожали на 3,1%. Компания, предоставляющая услуги в сфере видеоигр, приняла предложение шведской EQT Group о покупке за 2,1 млрд фунтов стерлингов ($2,66 млрд).

Бумаги GSK завершили торги на уровне закрытия предыдущего дня после снижения на протяжении значительной части торгов. Британская фармацевтическая компания подписала соглашение с CureVac на сумму 1,4 млрд фунтов, предусматривающее совместную разработку вакцин, в том числе от гриппа и COVID-19.

Котировки акций нефтепроизводителей Equinor, BP Plc и Shell снизились на 0,2%, 0,4% и 0,6% соответственно, в то время как TotalEnergies - выросли на 1,3%.