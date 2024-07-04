Парламентские выборы пройдут в Великобритании

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Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Британцы отправятся на избирательные участки в четверг, чтобы определить новый состав парламента.

Избирательные участки будут открыты с 07:00 до 22:00 по местному времени (c 09:00 до 00:00 по Москве). Британский парламент избирается на пять лет и для большинства одной партии необходимо получить 326 мест из 650.

Первые предварительные результаты ожидаются около 23:30 (01:30 по Москве), а в период с 03:00 до 05:00 (с 05:00 до 07:00 по Москве) ожидается публикация уточненных данных. Западные СМИ отмечают, что обычно именно после обнародования такой уточненной информации о результатах голосования лидер проигрывающей партии обычно признает поражение.

Ожидается, что в пятницу утром лидер победившей партии отправится в Букингемский дворец, где сообщит королю Карлу III, что готов сформировать правительство.

Предвыборные опросы были крайне неблагоприятными для консерваторов: по данным нескольких СМИ, которые компилировали опросы от различных компаний, занимающихся сбором общественного мнения, лейбористы могут получить около 40% голосов, консерваторы - около 20%, а партия "Реформировать Соединённое Королевство" - около 16%.

Вместе с тем эксперты из компании Survation заявили, что с 99% уверенностью могут сказать, что лейбористы выиграют с огромным отрывом. По данным их последнего опроса, с учетом действующих правил распределения голосов по итогам выборов, Лейбористская партия может получить 484 места из 650 (около 75% мест). При таком раскладе Консервативная партия получит всего 64 места (около 10%), что может стать наихудшим показателем за всю их историю.

Таким образом партия "Реформировать Соединённое Королевство", которую возглавляет Найджел Фараж, может, при благоприятном стечении обстоятельств, обойти на выборах консерваторов и стать второй по значимости политической партией в стране. В основном, партия Фаража фокусируется на вопросе иммиграции и продолжении "Брексита".

Вместе с тем ожидаются перемены со стороны Шотландии и Северной Ирландии. Шотландская национальная партия (ШНП), которая переживает внутренний кризис, может потерять часть мест в британском парламенте, уступив их лейбористам. Вместе с тем от Северной Ирландии большинство мест в парламенте впервые в истории может выиграть левая националистическая партия "Шинн Фейн". Партия придерживается политики абстенционизма, что означает, что в случае победы свои места она де-факто не займет.

Предвыборные опросы в Уэльсе радикальных изменений не прогнозируют.

По мнению британских избирателей, наиболее важными проблемами в королевстве сейчас являются экономическая ситуация (около 52% заявили об этом), ситуация в сфере здравоохранения (50%) и вопрос иммиграции и поиска убежища (40%). Вместе с тем британские СМИ отмечают, что в своих предвыборных обещаниях и лейбористы, и консерваторы не уделяют должного внимания основным проблемам страны.

Лидер лейбористов Кир Стармер обещает реформировать несколько отраслей, в том числе Национальную службу здравоохранения, и повысить налоги для инвестиции в эти отрасли. Лидер консерваторов премьер-министр Риши Сунак обещает снизить налоги.

При этом позиции двух партий относительно конфликта на Украине не сильно различаются: Сунак обещал быть на стороне Украины "чего бы это ни стоило", а Стармер не раз повторял, что его поддержка Киева является "железной". В манифесте Лейбористской партии говорится, что она готова работать с украинскими властями, чтобы "дипломатически изолировать Россию и увеличить промышленное производство". Также лейбористы готовы работать для "создания пути к членству Украины в НАТО".

Вместе с тем Фараж заявлял, что России и Украине следовало бы попытаться организовать переговорный процесс, прибегнув к услугам посредников. Он раскритиковал расширение НАТО на восток и отметил, что Украина, по его мнению, в будущем должна выполнять роль буферного государства между Россией и Западом.

Политические проблемы для Консервативной партии начались еще в конце 2021 года, когда стало известно, что занимающий в то время пост премьер-министра Борис Джонсон был участником вечеринок, проходивших во время строгого локдауна в связи с коронавирусом COVID-19. Последовавшие за этим скандалы привели к его уходу в отставку и приходу на пост премьера Лиз Трасс в сентябре 2022 года. При этом она не смогла справиться со своей работой и уже в октябре эту должность занял Сунак. Консервативная партия находится у власти в Великобритании около 14 лет.

В конце мая Сунак объявил о намерении провести всеобщие выборы 4 июля, решение стало сюрпризом для многих. Предыдущий парламент собрался в декабре 2019 года, следовательно, у премьера было время до декабря. Решение провести выборы летом большинство экспертов назвали загадкой.