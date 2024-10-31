Сбер сохранил прогноз по рентабельности капитала в 2024 году на уровне выше 23%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала в 2024 году свыше 23%, повысил прогноз по чистой процентной марже до более 5,8% с 5,7% ранее, следует из презентации кредитной организации.

Прогноз по достаточности базового капитала группы Н20.0 на текущий год сохранен в размере свыше 13,3%.

Банк повысил прогноз по стоимости риска на 2024 год до примерно 110-120 базисных пунктов (б.п.) с около 100-110 б.п. ранее.

Рост чистых комиссионных доходов в 2024 году по-прежнему прогнозируется на уровне около 10%.

Отношение операционных расходов к доходам в 2024 году, по прогнозу, составит примерно 30-32%.