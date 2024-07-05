Поиск

РФ в I полугодии увеличила производство шампанского почти на 30%, водки – на 5,9%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в первом полугодии произвели 6,1 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство тихих вин увеличилось на 12,6% до 15,7 млн дал. Наиболее высокие темпы роста в секторе ликерных вин - в 1,7 раза до 713,5 тыс. дал.

Водочные предприятия нарастили производство на 5,9% до 35,2 млн дал. Розлив коньяка вырос на 13,3% до 4,2 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 51,7 млн дал, что на 10,5% больше прошлогоднего. Производство слабоалкогольных напитков снизилось на 7,7% до 8,6 млн дал.

Всего алкогольная отрасль за первое полугодие выпустила 88,1 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 10,5% больше, чем в прошлом году.

Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ пока не видит необходимости увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

ЦБ РФ пока не видит необходимости увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП

Набиуллина констатировала, что проинфляционные риски реализовались

В ЦБ считают, что годовая инфляция в РФ на пике не достигнет двузначных значений

"Почта России" обсуждает с ВТБ передачу ему доли в Почта банке

Кофе в мире во II квартале подорожал на 18-20% из-за жары в Азии

Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в бюджет РФ на 2024 год

В Банке России заявили, что аргументы в пользу повышения ставки стали весомее

Большая часть активов "Макфы" перешла под управление структуры РСХБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });