РФ в I полугодии увеличила производство шампанского почти на 30%, водки – на 5,9%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ в первом полугодии произвели 6,1 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Производство тихих вин увеличилось на 12,6% до 15,7 млн дал. Наиболее высокие темпы роста в секторе ликерных вин - в 1,7 раза до 713,5 тыс. дал.

Водочные предприятия нарастили производство на 5,9% до 35,2 млн дал. Розлив коньяка вырос на 13,3% до 4,2 млн дал.

Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 51,7 млн дал, что на 10,5% больше прошлогоднего. Производство слабоалкогольных напитков снизилось на 7,7% до 8,6 млн дал.

Всего алкогольная отрасль за первое полугодие выпустила 88,1 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 10,5% больше, чем в прошлом году.